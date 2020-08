Ciberacoso docente

Una de las preguntas que más ha llamado la atención de filósofos, científicos y especialistas en humanidades ha sido la del origen de la violencia, o lo que es casi lo mismo, la del origen del mal, pues de la violencia han derivado la explotación, la humillación, el asesinato y la violación de los cuerpos y de las almas de las mil maneras en las que son posibles.

Se trataba de saber si la violencia es innata al género humano o adquirida, si es un hecho natural o cultural, y en qué medida se puede llegar a eliminar, o por lo menos a regular y limitar de un modo sustancial. Darwin dejó muy claro que para comprender la historia de la vida sobre la Tierra debemos partir de dos principios: la lucha entre las especies y la supervivencia de aquellas especies e individuos que demuestren una mayor aptitud para triunfar a costa de los demás. Para el gran naturalista el espectáculo de la vida era algo así como la competición por el éxito en el mercado, y por esa razón algunos autores pretendieron descalificarlo como una especie de apologista del capitalismo. Puede que hubiese algo de cierto en ello. Pero no cabe duda de que, desde los virus hasta los humanos, cada especie trata de sobrevivir a costa de las demás.

El virus parasita el ADN de una célula para reproducirse y expandirse. Si es listo, por así decirlo, lo hace de modo que no acabe con su huésped; si no lo es, acaba con la vida de él a la vez que se elimina a sí mismo. De la misma manera las bacterias y los hongos compiten por sus espacios vitales, las plantas y los animales intentan copar todo el espacio ecológico disponible, pudiendo llegar a agotarlo y hacer imposible su supervivencia, y toda la jerarquía de la vida es la del ataque y defensa, depredación y supervivencia. Las plantas son consumidas por los herbívoros, éstos por los carnívoros, y ambos por los humanos recolectores y cazadores desde el comienzo de su especie.

Los seres vivos desarrollan sistemas de alerta para su defensa, que pueden ir desde la mutación genética de los virus, hasta las formas de mimetismo para engañar al depredador, o de huida, defensa y ataque. Los humanos desde nuestros orígenes hemos recolectado plantas y cazado a otros animales, que han intentado defenderse de nosotros. A veces hemos sido responsables de la extinción de las especies y de algunas de nuestras culturas, por el agotamiento de las especies, de los suelos, debida a la irrigación y cultivo demasiado exhaustivo y de muchas otras maneras. Si todavía estamos vivos es porque de alguna manera estamos consiguiendo un precario equilibrio entre nosotros y los demás seres vivos y el planeta.

Durante la inmensa mayoría de nuestra historia como especie, más o menos desde hace 200.000 años hasta unos 10.000 hemos sido cazadores y por eso los antropólogos e historiadores consideran que tenemos un instinto innato para matar cazando. Los cazadores deben saber rastrear a sus presas, acecharlas y luego matarlas y consumirlas. Y el consumo de las mismas siempre se ha hecho de modo compartido dentro de cada grupo. Por eso la caza fue una de las fuentes de la cohesión del grupo. Su reparto, como el del botín de guerra, casi siempre se hizo de un modo desigual, quedándose los más fuertes con las mejores partes y los más débiles, como las mujeres y los niños, con las peores.

Se caza en grupo y se mata en grupo. Por eso muchos antropólogos y filósofos consideran que la idea de que la sociedad nació de un pacto ideal en el que unas personas decidieron reconocerse mutuamente sus derechos y propiedades deben ser sustituidas por otro tipo de pacto, aquel por el que unos humanos decidieron atacar en común a otros y cazarlos, sacrificarlos, o someterlos a la esclavitud. La cohesión de un grupo de personas nacería así más del odio común a los extraños que del reconocimiento de su semejanza. La historia de las guerras, los reinos y las naciones es un gran prueba de ello. Da la impresión de que en la guerra y en la paz los humanos necesitamos enfrentarnos violentamente o de modo simbólico, y la importancia que el deporte ha tenido y sigue teniendo en la historia es una buena prueba de ello. Necesitamos competir, ganar y someter a los demás. Las charlas de los lunes entre los hinchas del fútbol, que se meten entre sí con las victorias y derrotas de sus equipos son una demostración de eso.

Rastreamos, acechamos y cazamos. Nuestras presas pueden ser las oportunidades del mercado, los éxitos en la vida, las conquistas amorosas, en cuyo nombre parece querer recordarse el peso desgraciadamente vivo de la violencia sexual, o los grandes logros en la política y en la guerra, que son las dos grandes formas de lograr el poder y de someter a los demás. Aparentemente no es lo mismo seguir las huellas de un venado, acecharlo y matarlo con arco y flechas que vigilar todo el planeta con satélites y atacar por tierra, mar y aire con toda una cadena de armas que culmina en su poder destructivo en las armas nucleares. Pero en realidad sí que se trata de lo mismo: de vigilar, acechar y luego acorralar y agredir, para conseguir comida, sexo, riqueza o poder. Cada época ha tenido sus formas de acoso y agresión y de exhibición del poder. Exhibimos nuestro poder mostrando nuestros músculos, nuestras armas en un desfile militar, o nuestras riquezas en el esplendor de nuestros edificios y en nuestro lujo, y lo hacemos para que quede claro quién manda y quién es la persona importante. Exhibimos el poder para infundir miedo y conseguir que los demás hagan lo que queremos, empleando menos esfuerzo. Podemos exhibir el poder en público y de modo espectacular: haciendo desfilar a los prisioneros de guerra, ejecutándolos masivamente en público, como se hizo durante siglos o levantando arcos de triunfo, palacios y templos para conmemorar el poder de nuestros dioses.

El poder es en gran parte un espectáculo perverso, pero más perverso es cuando se oculta, se agazapa y logra dejar a sus víctimas inermes e indefensas. Entonces hay dos perspectivas, la de quien mira y espía y la del espiado, la del agresor y la víctima. Y estos dos papeles han adquirido un poder espectacular gracias a los sistemas digitales que permiten geo-localizar a los usuarios de móviles, ver lo que cada cual consume, disfruta, y sobre todo darle órdenes.

Las órdenes digitales son inapelables porque quien manda controla el programa y obliga al usuario o el subordinado a seguir un camino del que no puede salirse. Se puede reclamar en un mostrador, pero no a un ordenador fuera del camino que él mismo marca. Las personas nos comunicamos con el lenguaje, pero también con nuestros gestos, nuestras expresiones y nuestros cuerpos. Si quien nos acosa y nos manda es invisible quedamos inermes ante él. Por eso el acosador digital, sea sexual, económico, militar o de otro tipo, suele ser más desalmado que el acosador cara a cara.

El acosador y la autoridad que busca casi siempre la base digital puede ampararse en la omnipotencia que le da el ver y no ser visto, el hablar y no escuchar y puede permitirse el lujo de ser cada vez más infame, si así lo desea. Y es que puede imponer no solo las reglas, sino todo el sistema, obligando a someterse al mismo con grandes costos económicos y humanos. Lo estamos viendo con la imposición de la administración digital y el intento de suprimir el dinero físico, que obligaría a personas de mínimos ingresos a gastar en teléfonos y ordenadores para sobrevivir, o quedar fuera del mundo.

La última imposición que se está intentando hacer es el abandono de la enseñanza real, que es un proceso social y comunicativo entre profesor@s y alumn@s, y que por su propia naturaleza ha de ser flexible, siempre cambiante, creativo y enriquecedor para las dos partes, por un sistema exclusivamente digital. En ese sistema la propia naturaleza del medio limita la libertad, la espontaneidad y la creatividad, prima la forma sobre el contenido y tiene a normalizarlo todo en un protocolo. La enseñanza digital puede ser un gran medio para el aprendizaje, pero también convertirse en la exhibición del poder de los que mandan, de los que imponen casi siempre sus reglas para ocultar su falta de ideas propias y reducirlo todo a un proceso de normalización. Ello son los nuevos acechadores, los nuevos acosadores, que pueden humillar a discreción, someter y cazar a sus víctimas: alumnos y profesores sometidos más a sus caprichos que a las reglas de un sistema que intenta convencerlos de que su libertad está en aceptar sus cadenas.