Cientos de transportistas ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense para reclamar medidas urgentes

OURENSE. EP. Cientos de transportistas de mercancías por carretera, convocados por la asociación Apetamcor, se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno de Ourense por la situación económica y la inflación en los precios del combustible. En el cuarto día de parón en el sector del transporte, una marcha de varios centenares de personas han recorrido la ciudad de Ourense desde el puente del Milenio hasta la Subdelegación del Gobierno, en donde ha terminado la marcha. Transportistas se habían manifestado durante esta semana en los polígonos empresariales ourensanos, pero esta convocatoria de Apetamcor ha extendido su protesta al centro de la ciudad para visibilizar el descontento por su problemática. Representantes del sector han tachado la situación de "insostenible". "Con la ayuda de las propias empresas que están aquí con nosotros y con nuestros compañeros", exigen al Gobierno central "una solución ya". "No podemos esperar hasta el 29 de marzo", dicen sobre las medidas comprometidas por el Gobierno para para bajada de precios de combustibles a partir de ese día.

"GUERRA" CONTRA EL GOBIERNO. Así han hecho saber que su "guerra" "no es con el sector, ni con el sector agrícola o ganadero o contra los supermercados, la guerra es contra el Gobierno". "Van a decir que no hay alimentos por culpa de los camioneros pero no será verdad, la culpa será del Gobierno, de nadie más", han avanzando antes de aseverar que lo cierto es que "si el transporte para, faltan alimentos y faltará de todo". De este modo, han lamentado los precios de los combustibles y han criticado que el Ejecutivo se comprometiese a rebajar con alguna fórmula el precio pero aún no sea así. "Queremos realidades, no nos valen compromisos", denuncian, ya que están "trabajando a perdidas". Nos estamos hundiendo, miles de profesionales tienen un balance de perdidas por la inacción del gobierno", han insistido. La movilización ha terminado tras ser recibidos por el subdelegado del Gobierno en Ourense, pero el paro seguirá porque por parte del sector del transporte se asegura que se encuentran "con fuerza" y quieren "realidades".