Para CIG as medidas do novo Plan de Saúde Mental están “secuestradas” por Feijóo dende hai 10 años

DEMANDA. CIG-Saúde demanda da Consellaría de Sanidade que traslade á Mesa Sectorial toda a información sobre o Plan Galego de Saúde Mental ‘poscovid19’ aprobado no Consello da Xunta. Para a CIG-Saúde este é un “novo exemplo da utilización perversa que Feijóo fai da sanidade pública pretendendo, ás portas das eleccións, amosar preocupación por unha área que ten totalmente abandonada dende a súa chegada á presidencia do Goberno galego hai máis de dez anos”.

O sindicato indica que o incremento de 241 prazas anunciado “nin foi comunicado nin negociado coas organizacións con representación na Mesa Sectorial”. Por iso, para a CIG-Saúde trátase doutro anuncio “que non pasará de ser unha promesa electoral máis”. Neste senso, a secretaria nacional, María Xosé Abuín, lembra que cando Feijóoo chegou á Xunta “suspendeu todos os acordos que estaban asinados para o reforzo da sanidade pública e a mellora das condiciónslaborais do persoal” do Sergas. Entre estes proxectos, “deixou sen efecto o Plan de Saúde Mental 2006-2011 que contemplaba a incorporación de 154 profesionais (psiquiatras, psicólogas/os, traballadores/as sociais, DUE, terapeutas, etc.) nas distintas unidades”, indica CIG “nunha nota de prensa. Pero o PP non só anulou estas prazas e non as dotou orzamentariamente, senón que destruíu prazas en todas as unidades”, explica Abuín.

Subliña que a CIG leva anos demandando que a Xunta cumpra con ese plan e poña en marcha un sistema de ordenación dos recursos humanos, recibindo como resposta “recortes e máis recortes”. Pero “agora, no inicio da campaña electoral, o PP presenta este plan, sen concretar a temporalidade da súa aplicación, con que orzamentos se vai cubrir (porque nos deste ano xa non entra) e sen comunicación previa nin negociación na Mesa Sectorial”. s.b.