Cinco modalidades y hasta tres años para estudiar el nuevo Bachillerato

El Ministerio de Educación aprobó este martes en el Consejo de Ministros el currículo de bachillerato, el último de los grandes textos estatales que desarrolla la nueva ley, la Lomloe, y que ya se aplicará el próximo mes de septiembre, para los alumnos de primero, y en el curso 2023-2024 para el segundo curso. Ahora las CCAA tienen que completarlo y Galicia (que asume la mitad del texto final) dio el primer paso en Historia. Así pues, se van a “trasladar” a los estudiantes gallegos “conocimientos previos” al año 1812.

se podrá titular con una asignatura suspensa En relación a la titulación, la norma estatal establece que los alumnos podrán obtener el título cuando aprueben todas las asignaturas del ciclo. No obstante, mantiene la excepción de poder lograrlo con una pendiente, si así lo decide el equipo docente, en caso de que considere que ha alcanzado los objetivos y competencias; que no se haya ausentado de manera continuada y no justificada a clase; que se haya presentado a todos los exámenes; y que la media de las notas obtenidas en todas las materias sea igual o superior a cinco.

Así, un alumno que haya aprobado todas las asignaturas excepto una, podrá presentarse a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), si cumple dichos requisitos. “Les hemos puesto condiciones. No es que se ahorren una materia. No es eso en absoluto. Es que en determinadas condiciones puedan compensar”, explicóTiana ante las críticas, al tiempo que ha recordado que en el ámbito universitario esto ya es posible.

dos suspensos como máximo para avanzar de curso Respecto a la promoción, los alumnos pasarán de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Otra novedad es que, si bien la superación de las materias de 2º estará condicionada a la superación de las materias de 1º, el alumnado podrá matricularse de asignaturas de 2º sin haber cursado la correspondiente materia de 1º “siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo”. En caso contrario, deberá cursar la asignatura de primero.

evaluación continua y exámenes de recuperación La evaluación será “continua y diferenciada según las distintas materias” y será el profesor quien decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado, otra diferencia significativa con respecto a la ESO, donde se eliminan este tipo de pruebas.

la etapa, en tres años De manera excepcional, se permite que los alumnos puedan cursar el Bachillerato en tres cursos en lugar de dos, en aquellos que lo requieran por sus “circunstancias personales, temporales o permanentes”. Se refiere a quienes cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, los que sean deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, o quienes presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo.

cinco modalidades El Bachillerato tendrá cinco modalidades: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro General. Dónde se imparten, lo decidirán las comunidades. En total, el diseño curricular se compone de 42 asignaturas, entre materias comunes y de modalidad a elegir por los alumnos.

FILOSOFÍA OBLIGATORIA PARA TODOS EN SEGUNDO En segundo de Bachillerato tendrán que cursar Historia de España e Historia de la Filosofía. Hasta ahora solo era obligatorio para los de Ciencias Sociales. En primero compartirán Filosofía todos los estudiantes.

Por otra parte, los de Ciencias no tendrán que cursar obligatoriamente Matemáticas II en segundo (en primero sí deben hacerlo), sino que podrán optar a Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

galicia sí dará la historia anterior al 1812, no como a nivel nacional Según la norma, el estudio de Historia de España de segundo de Bachillerato se centrará en la etapa contemporánea, desde 1812. “En mi último curso de Bachillerato, no estudié la Historia española desde la Antigüedad hasta la actualidad. Hay muchas generaciones que no han estudiado más que la edad contemporánea porque no es la única materia de Historia que hay en la enseñanza”, dijo el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Tiana argumentó que hay “muchos países” que siguen este modelo, con el ánimo de poder profundizar más en la materia. “En Francia se estudia, al final del Bachillerato, la historia desde la Segunda Guerra Mundial para acá y en otros países se estudia la del siglo XX y comienzos del XXI. No somos una excepción”, subrayó.

En Galicia, conforme señaló el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se va a “trasladar” a los estudiantes “conocimientos previos” al año 1812, contrarrestando así lo que consideran un gran déficit educativo. “No podemos permitir que un estudiante gallego que se diga formado en la Historia de España no conozca a los Reyes Católicos, la formación del Estado liberal, todo lo que tiene ver con la desaparición del Antiguo Régimen. Son elementos básicos y fundamentales que, si no se conocen, es muy fácil manipular a las futuras generaciones”, aseveró el gallego.

En esta línea, respondiendo a una pregunta del PPdeG en el pleno, Rodríguez denunció no solo el contenido de este currículo (en general) sino la forma en la que se ha aprobado, porque responde a la “improvisación” que ya cree que supone la Lomloe, con “incumplimiento de plazos” y que considera que va a “generar un gran estrés” en el sistema educativo.