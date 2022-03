Cinco naves calcinadas por completo nun incendio declarado no Polígono do Rebullón, en Mos

VIGO. EP. Un total de cinco naves quedaron calcinadas por completo nun incendio declarado na madrugada deste domingo no Polígono de O Rebullón, no concello pontevedrés de Mos, que xa foi controlado sobre as 10,00 horas, aínda que polo momento non está extinguido. A alcaldesa da localidade, Nidia Arévalo confirmou a Europa Press que as naves calcinadas pertencen a seis empresas de transportistas, do sector téxtil, de embalaxe e de carretillas elevadoras. A rexedora mosense cualificou os feitos como “unha auténtica desgraza” e unha “traxedia” xa que asegurou que, excepto dúas das naves, que teñen “algo aproveitable”, das demais non se poderá rescatar nada porque “non quedan nin as portas”. Sobre as causas deste incendio, Nidia Arévalo quíxose mostrar prudente e precisou que a Garda Civil pediu “prudencia” neste asunto e non caer en especulacións.

ACTIVADO O PLATERGA Con motivo deste incendio, iniciado sobre as 04,15 horas da madrugada, a Xunta mantén activo o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga), no nivel 1, que supón a mobilización de recursos de ámbito local ou supralocal para facer fronte a unha situación de risco concreta e garantir a coordinación entre os organismos mobilizados. Deste xeito, púxose en marcha un “amplo operativo” para controlar a extensión dos danos e establecer un perímetro de seguridade. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia recibiu o aviso deste suceso a través da Garda Civil, que alertaba dun incendio nunha nave do devandito polígono. Ao mesmo tempo, a central de emerxencias tamén foi avisada por outras persoas particulares que informaban de que vían saír lume dunha nave no mesmo punto.

AMPLO DISPOSITIVO. Desta maneira, o 112 Galicia activou un “amplo dispositivo” para facer fronte ás chamas no que interviñeron os Bombeiros do Morrazo, do Porriño, Ribadumia e Vigo, ademais dos membros do GES de Mos e do Val Miñor. Nestes momentos, segundo comunicou o 112 Galicia, debido á boa evolución do incendio, retiráronse de forma coordinada varias dotacións dos servizos de emerxencias desprazados até o punto e no lugar continúan os profesionais dos parques de bombeiros do Porriño e de Ribadumia, ademais dos membros do GES de Mos.

No punto tamén seguen os membros do Grupo de Apoio Loxístico da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que mobilizaron unha cisterna cunha capacidade de 25.000 litros para subministrar auga aos medios desprazados. Cabe destacar que no dispositivo tamén participaron medios portugueses, a través do protocolo de colaboración transfronteiriza no caso de emerxencias (Ariem+).