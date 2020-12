Colea aún la polémica en Mos por las facturas del agua

¿trama política?. Los grupos municipales de PSOE, GañaMos y BNG en el Ayuntamiento de Mos (Pontevedra) anunciaron la celebración de un pleno extraordinario en el que pedirán formalmente la dimisión de la alcaldesa, Nidia Arévalo (PP), por el “circo mediático” sobre unas “supuestas facturas falsas del agua”, que utilizó, denunciaron, para “acusar e injuriar” a una parte de los vecinos de esta localidad. Esta polémica se remonta ya a mayo del pasado 2019 cuando, una semana antes de la elecciones municipales, la alcaldesa presentó una denuncia por la detección de supuestas facturas falsas del agua, que se habrían enviado a los vecinos de Mos, con cobros muy elevados. Esas facturas eran emitidas por una entidad, Aquamos, que no existe, y se dirigían a las familias del municipio.

Tras la denuncia ante la Guardia Civil, Nidia Arévalo hizo público el caso y afirmó la existencia de una “trama política” para desacreditarla pocos días antes de los comicios. A ese respecto, apuntó al partido GañaMos y a la Comunidad de Montes de Tameiga, a los que acusó de estar detrás del envío de esas facturas falsas, para crear confusión sobre el servicio de abastecimiento de agua y las consecuencias que tendría para la traída de aguas el proyecto del Real Club Celta en esta localidad. Sin embargo, el juzgado de Instrucción y Primera Instancia 1 de O Porriño decretó a mediados de noviembre pasado el sobreseimiento y archivo del procedimiento (en el que la Guardia Civil llegó a investigar a dos vecinos de Mos), por considerar que no se cometió un delito. El juzgado señala en su resolución que las cartas con las supuestas facturas del agua ni siquiera llegaron a ser repartidas, a excepción de las que cada cartero se llevó a su domicilio; que no eran nominativas; y que “tan burda imitación” no permitía que se confundieran con recibos auténticos. Además, añade el auto, la entidad Aquamos “no existe” y varios testigos señalaron que identificaron las misivas con “publicidad”. E.Press.