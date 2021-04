Colisión entre Xunta y PSdeG por la lei de saúde de Galicia

ÍÑIGO Caínzos

Santiago

La líder de la oposición, Ana Pontón, centró sus preguntas al presidente en materia económica. La nacionalista denunció de forma reiterada la “incapacidade” de Feijóo para defender los intereses de los gallegos, y se mostró contundente: “Quen está encantado con vostede de presidente é Pedro Sánchez, porque sáenlle gratis todas as discriminacións a Galicia. Feijóo só se pon gallito para defender a Ence. Por todo o demáis, vostede é cómodo”. A renglón seguido, vaticinó que los fondos Next Generation serán “un fiasco monumental para Galicia pola súa incapacidade”.

Pontón tuvo para todos. Para Feijóo y para Sánchez. Y le reclamó al titular de San Caetano contundencia a la hora de defender los intereses de Galicia en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Porque de lo contrario, “Galicia perderá unha oportunidade de lograr un cambio de modelo cara a sustentabilidade, a ciencia e educación, os servizos públicos e a igualdade de xénero”. Además, vaticinó que una buena parte de los fondos acabará en manos de grandes multinacionales y no en pequeñas empresas y autónomos.

La portavoz nacional del BNG pide que “os cartos non se perdan no centralismo nin porque outros defenden mellor os seus intereses”. Y recordó que, de los 16.000 millones que se han repartido, Galicia ha recibido 735, 289 menos de los que corresponderían, según Pontón. De cara al futuro, y pensando en los NextGen, cifra en 12.600 millones la cuantía que debería recibir Galicia. “Non podemos seguir pagando a factura da súa incapacidade”, sentenció.

Feijóo, en ninguna de sus réplicas, habló de cifras. Puso sobre la mesa su modo de proceder para defender Galicia. Sin la sumisión de la que le acusa el Bloque, sin la confrontación por la que lo ataca el PSdeG. “A miña forma de traballar cos gobernos centrais foi sempre a mesma. Só me debo aos galegos”. “A lealdade non significa sumisión, nin a denuncia dos incumprimentos supón confrontación. Se o PSdeG di unha cousa e o BNG a contraria, é que estou cumprindo a raxatabla”, replicó.

Feijóo atacó a los nacionalistas a los que afeó no ser consecuentes, al criticar a Pedro Sánchez al mismo tiempo que apoyan a su Gobierno. “O BNG nesta Cámara denuncia ao PSOE e ao saír pola porta goberna con eles”. “Non me vou apartar do compromiso cos galegos. Nin confrontamos por defender Galicia, nin a broma e o fariseísmo do BNG que denuncia e goberna co PSOE sin inmutarse”, agregó.

El presidente gallego consideró “pretencioso” que los nacionalistas argumenten que defienden los intereses de Galicia, con 19 diputados, y que los populares no lo hacen con 42, y preguntó, irónico, si estaba sugiriendo que los gallegos “votan contra eles mesmos”. Feijóo insistió en que no se pliega ante nadie para defender a Galicia: “Se hai un partido dependente en Galicia, é o BNG: son dependentes na forma dos partidos independentistas, e dependentes no fondo do PSOE. Nós somos intereses dos intereses de Galicia”.