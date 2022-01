Comesaña critica que la oposición use la pandemia para atacar a la sanidad

··· Desde el BNG, cargos orgánicos e institucionales del partido en el área sanitaria de Vigo se manifestaron frente a la sede de la delegación de la Xunta de Galicia en Vigo. Allí demandaron al Gobierno autonómico que rectifique su política sanitaria y deje de “maltratar” a los profesionales de la salud.

··· “El BNG no acepta como normal lo que no es normal, y no es normal que los vecinos de toda esta área sanitaria reciban una asistencia sanitaria propia de una época de guerra”, dijo Montse Prado, portavoz de Sanidad del Bloque.