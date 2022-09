Comeza a derradeira quenda de matrícula nas universidades

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) vén de dar o pistoletazo de saída para a derradeira quenda de matriculación nas tres universidades galegas. Onte ás tres da tarde fíxose público o sexto e último chamamento do estudantado convocado a matrícula nas titulacións de grao e dobres graos, que poderá formalizar a súa inscrición dende hoxe ata o vindeiro martes, día, 6 ás 23:59 horas. O que se abre agora é o derradeiro chamamento para o vindeiro curso universitario, logo da anterior e quinta convocatoria que tivo lugar entre os días 10 e 11 de agosto, tras publicarse o chamamento a matrícula de persoas convocadas o día 9.

Nesta pasada quenda de matriculación xa quedara máis que evidenciada a gran demanda que hai este ano polos graos universitarios, pasando de 71 carreiras con vacantes a unicamente 47. Isto é, na quinta convocatoria pecháronse 24 titulacións, once da Universidade de Vigo, oito da de Coruña e cinco na de Santiago de Compostela. Con todo, neste sexto chamamento unicamente se pechou un grao, o de Podoloxía no campus de Ferrol, da UDC.

Carreiras con vacantes. Quedan abertas 46 das 183 titulacións ofertadas polo Sistema Universitario de Galicia. No campus de Ourense da Universidade de Vigo hai 5 con prazas libres: o grao en Ciencias e Tecnoloxía os Alimentos, en Ciencias Ambientais, en Enxeñaría Agraria, en Turismo e o PCEO (Programación Conxunta de Ensinanzas Oficiais) de Turismo e Xeografía e Historia. No campus de Pontevedra quedan aínda menos titulacións con vacantes:Enxeñaría Forestal e as dúas modalidades (presencial e virtual) de Dirección e Xestión Pública.

Finalmente, na propia cidade olívica, aínda hai prazas nos graos en Comercio, en Economía, en Relacións Laborais e Recursos Humanos, en Tradución e Interpretación tanto de Español-Francés coma de Galego-Ingles, Filoloxía aplicada en Galego e Español e nas enxeñarías de Tecnoloxías Industriais (Inglés), dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, de Tecnoloxías da Telecomunicación tanto en Inglés coma galego, e en Enxeñaría da enerxía.

Pola súa banda, na Universidade de Santiago de Compostela quedan seis titulacións con vacantes nos Campus Norte e Vida, e sete no Campus Terra, en Lugo. As primeiras son o grado en Ciencia Política e da Administración, en Filoloxía Clásica, en Lingua e Literatura Galegas e Lingua el iteratura Modernas, en Xeografía e Ordenación do Territorio e en Xestión de Empresas Hostaleiras. Os graos con vacantes no campus de Lugo son o de Paisaxe, o de Xestión Cultural (presencial e semipresencial), Relacións laborais e Recursos Humanos e as enxeñarías Civil, Forestas e do Medio Rurak e de Procesos Químicos Industriais.

Por último, na Universidade da Coruña hai un total de 14 titulacións abertas. No campus de Ferrol son os graos de Xestión Dixital de Información e Documentación, Relacións Laborais e RR.HH., e as enxeñarías en Tecnoloxías Industriais, Electrónica Industrial e Automática e Eléctrica. No campus da Coruña a única enxeñaría aqberta e a de Obras Públicas, e os graos con vacantes son o de Máquinas Navais, en Relacións Laborais e RR.HH., en socioloxía, en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil, Turismo na modalidade online, Galego-Portugués, Inglés e o dobre grao en Inglés e Galego e Portugués.

Proceso para a matrícula. A matriculación desta sexta convocatoria deberá facerse, igual que as anteriores, a través da plataforma NERTA, posta a disposición do alumnado para este fin. O prazo comezou hoxe e rematará o día 6 ás 23:59 horas, e igual que no resto de quendas, unicamente poderán matricularse aquelas persoas cunha cualificación igual ou superior á do último estudante convocado en cada titulación.

Aquel estudantado que aínda non foi convocado a matricularse nalgunha das súas titulacións de preferencia terá unha última oportunidade. As titulacións que dispoñen de prazas libres ou as que van tendo vacantes de última hora iranse facedo públicas a medida que se vaian producindo, para tratar de cubrir o máximo número de prazas.