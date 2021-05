Cómo los militantes retroactivos nos mejoran el pasado

Se dice que Dios puede cambiarlo todo, excepto el pasado. Y es lógico porque el pasado ya pasó y por eso es imposible cambiarlo, ni para bien ni para mal. Es verdad que no podemos cambiarlo, pero debemos intentar comprenderlo para saber por qué razones las cosas fueron como fueron; y también resulta inevitable hacer juicios morales sobre las conductas de quienes fueron nuestros antepasados. Pero esos juicios han de ser muy diferentes a aquellos que hacemos para saber si nos comportamos bien o mal, o si lo hacen las personas con las que vivimos, porque casi siempre se da el caso de que los valores y las ideas de culturas lejanas en el pasado y en tiempo son tan distintos a los nuestros que sería absurdo reprochar a alguien que no se comportase como nosotros creemos que debería haberse comportado. Lo único que podemos exigirle a esa persona es que se ajustase a los valores que en su época separaban los límites del bien y del mal, tanto en la esfera de la moral vigente como en la de la moral natural, es decir, aquella que es innata en los seres humanos, por lo menos en un conjunto de valores básicos que nos permiten saber que no se debe matar, robar, violar, y causar sufrimiento a sabiendas.

El proceso intelectual mediante el que analizamos nuestra conducta se suele llamar proceso de valoración, y aquel por el que analizamos la conducta de quienes vivieron en el pasado avaloración, y se denomina con una palabra diferente porque deben tenerse en cuenta los contextos mentales, morales y los sentimientos socialmente aceptables en cada época. Resulta absurdo reprochar a los antiguos egipcios que no se hubiesen rebelado contra los faraones, o a los griegos que se creyesen superiores a sus vecinos bárbaros, porque esos mismos vecinos, persas, egipcios o escitas también se consideraban superiores a los griegos. El antropólogo C. Lévi-Strauss en su discurso: Raza e Historia, pronunciado ante la Unesco, intentó explicar esta idea de la incomunicabilidad entre las culturas con una anécdota de la época de la conquista de América. En una ocasión se enfrentaron unos conquistadores españoles con unos indígenas. Los teólogos hispanos habían discutido muy en serio si los indígenas tenían alma. Y esto no era una cuestión baladí, ya que, si eran humanos, tenían que descender de Adán y Eva y encajar en el cuadro genealógico que contiene el libro del Génesis. Sin embargo, eso era casi imposible de explicar, pues, ¿cómo habrían podido llegar a América? ¿Serían la tribu perdida de Israel? Al final concluyeron que sí eran personas. Pero los aborígenes, al ver a unos seres extraños unidos a unos caballos, animales que nunca habían visto, y cubiertos de metal, dudaron también de su humanidad, hasta que consiguieron que algunos se ahogasen, demostrándose así con su mortalidad su condición humana.

Reprochar a los conquistadores que no compartiesen los valores occidentales del siglo XXI, como se está haciendo, es un sinsentido, como lo sería reprochárselo a los aztecas, que practicaban sacrificios humanos, hacían la guerra y explotaban y dominaban a pueblos que consideraban inferiores. Lo que sí podemos reprochar a los colonizadores es que violasen su propia moral y su propio sistema legal, que castigaba el robo, el asesinato, la violación, la crueldad y todos los llamados pecados capitales, que siguen siendo los mismos en la actualidad.

Se han llevado a cabo experimentos mentales, o conjeturas, para saber por ejemplo lo siguiente: si no se hubiese construido el ferrocarril, ¿el crecimiento económico de los EE. UU. hubiese sido más lento? Se llegó a la conclusión de que no, gracias a que la economía es una ciencia y el crecimiento se puede formalizar matemáticamente con unas ecuaciones y medir con cifras en la econometría. Es posible hacer esto porque disponemos de unas ecuaciones similares a las que le permiten saber a un ingeniero con qué peso puede despegar un avión o a qué velocidad entra en pérdida y se cae. Pero si de esos experimentos, o cálculos teóricos, pasamos a la historia política y social nos hundiremos en unas arenas movedizas que reciben el nombre de ‘historia virtual’, una disciplina creada por el historiador Niall Ferguson que cada vez tiene menos adeptos.

En un libro famoso coordinado por ese autor, el historiador Santos Juliá aplicó el método de ¿qué hubiese ocurrido sí? a nuestra historia reciente, y se imaginó que, si Alfonso XIII hubiese favorecido una profunda reforma agraria e importantes cambios sociales, y hubiese regenerado sus gobiernos en vez de nombrar a Primo de Rivera, entonces no hubiese llegado la Segunda República. Como España sería una democracia habría entrado en la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados y se hubiese beneficiado de su final, en el que curiosamente siguen perdiendo los nazis. Pero eso sería imposible de saber porque otro historiador podría hacer historia virtual diciendo ¿qué hubiese pasado si Hitler no hubiese invadido la URSS? A lo mejor hubiese sido imposible conquistar una Alemania dotada de un Ejército formidable. ¿Y si Hitler tuviese la bomba atómica?

Está claro que este método no sirve porque si unimos una conjetura tras otra no lograremos la certeza, sino que incrementaremos la duda, hasta llegar casi al límite del conocimiento. Todo esto es un mero ejercicio erudito en un póquer de conjeturas y refutaciones, pero a los historiadores reformistas del pasado se han unido nuevos compañeros de viaje: los militantes retrospectivos.

Tanto en el cristianismo como en muchos movimientos políticos y sociales se desarrolló la idea de que es necesario el compromiso. Se trata de que las personas se pongan al servicio de una causa en la que creen, con su trabajo, sus medios económicos, e incluso con su vida, como cuando el creyente ofrece su martirio o el soldado su vida en el campo de batalla. Marx creyó que solo con un compromiso previo con la causa proletaria sería posible, no solo llevar una vida digna moralmente, sino también acceder al conocimiento de la realidad social, económica y de la propia historia. Para Marx nuestra visión del mundo está condicionada por la ideología, que no nos deja ver las cosas, o incluso nos las hace ver al revés. Y la única manera de salir de la niebla ideológica es cambiar de vida de un modo que se parece mucho a una conversión religiosa, y verlo todo con ojos nuevos. Esa capacidad de ver limpiamente el mundo es la que nos puede permitir gobernarlo de un modo decente, porque actuamos de acuerdo con la moral y además sabemos cómo funciona y se puede cambiar.

Marx pudo ser un próspero abogado y acabó por convertirse en un militante errante que murió en la miseria. Su amigo Engels, hijo de un rico empresario, asumió un destino similar con su militancia. La militancia de izquierdas estuvo unida casi siempre a la pobreza, el trabajo y el esfuerzo, y no al arribismo, al enriquecimiento y a la búsqueda descarada del poder a cualquier precio. Eran los políticos de derechas quienes justificaban su derecho a gobernar por sus competencias y usaban el poder para defender la riqueza que poseían, o para aumentarla. Por el contrario, se suponía que eso nunca lo podría hacer un político de izquierdas, socialista o comunista, porque su saber solo era un instrumento al servicio de una causa y estaba unida a la idea de educación universal para obreros y campesinos. Y porque siempre defendería la tendencia a la igualdad en la posesión de los bienes, ya que la izquierda creía en la igualdad, mientras la derecha predicaba los beneficios colectivos que derivan de la competencia y desigualdad en las riquezas.

Todas estas diferencias se han ido al traste en un país en el que la política es ya solo para la mayoría de los políticos una forma exclusiva de vida y un medio de promoción social y económica. Así es y cada vez más parece el mejor caldo de un cultivo en el que ha brotado un nuevo tipo social: el militante retroactivo. El militante retroactivo nunca ha militado en nada. No fue sindicalista, porque muchas veces ni siquiera fue trabajador. No puso en juego su libertad y su vida en ninguna lucha política clandestina. Nunca se arriesgó a nada, y por supuesto jamás iría a una guerra, porque siempre será un pacifista y no puede entender que a la guerra casi siempre se va porque te llevan y casi nunca por gusto. Tampoco es un experto en economía o administración y no se esfuerza por aprender, porque su propia condición de militante ya le permite saber todo lo que se necesita para poder gobernar a los demás y decirles lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir, mirándolos siempre por encima del hombro.

La vida del militante retroactivo, sea político, profesor, o tenga la profesión que tenga, siempre irá de menos a más, porque nunca renunciará a nada. En su irresistible ascenso tampoco hará historia virtual. Lo que hará es juzgar a toda la humanidad del pasado y el presente, para que quede claro que solo él hubiese hecho las cosas bien. Y lo puede hacer como obrero que nunca trabajó, como sindicalista sin sindicato, como político sin compromiso, como revolucionario sin revolución y como soldado sin guerra. Y sobre todo como moralista intachable de una moral cuya única norma siempre será que jamás se le podrá negar la realización de sus personales, irreductibles e inconfesables deseos.