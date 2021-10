Como será o monte galego do futuro?

O novo Plan Forestal de Galicia (PFG) que vén de aprobar este mesmo mes o Consello de Goberno da Xunta rexerá a estratexia forestal galega ata o ano 2040. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes a súa primeira revisión, que é o froito dun amplo consenso sectorial e da sociedade galega en xeral. tal e como informa a Consellería de Medio Rural nunha nota de prensa.

O monte do futuro, a 20 anos vista, está perfilado neste plan, co que o Goberno galego pretende mobilizar 4.900 miilóns de euros, tanto públicos como privados. Como será, entón, o monte galego no 2040?

PROMOVER A REXENERACIÓN NATURAL DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS Esta é unha das grandes liñas de actuación, co obxectivo de chegar a unha superficie total ocupada por estas masas autóctonas de 425.000 hectáreas (ha) en 2040, actuando nun 15 % da superficie de frondosas. Ademais, a superficie de frondosas obxecto de xestión activa mediante tratamentos silvícolas incrementarase dende as 5.000 ha no primeiro quinquenio ata as 20.000 ha no último. Mentres, o programa de recuperación de bosques de ribeira abranguerá outras 20.000 ha.

PROGRAMA ESTRATÉXICO PARA O CASTIÑEIRO O PFG contempla un programa estratéxico para contribuír á conservación e posta en valor desta especie, con actuacións en 8.000 hectáreas deica o 2040 para recuperar soutos tradicionais en produción mediante medidas de rehabilitación, 2.000 ha delas ata o 2025. Así mesmo, prevese crear novos soutos tanto para a produción principal de castaña como para xerar madeira, cada unha das liñas con 8.000 hectáreas.

MENOS PRESENZA DO EUCALIPTO En relación ao eucalipto, márcanse programas de actuación e iniciativas que contribúan a unha redución da superficie con presenza de eucalipto do 5 %, ao final do período. Así mesmo, Medio Rural indica que coa entrada en vigor da Lei de Recuperación da Terra Agraria (o pasado 22 de maio) activouse tamén a suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto onde antes non os había, ademais de reforzar a supervisión e control por parte da Xunta para asegurar o cumprimento da normativa.

A maiores, priorizarase a mellora da xestión e a produtividade das masas de eucalipto xa existentes e aplicarase un programa de transformación de eucaliptais degradados. Potenciarase a silvicultura do eucalipto e reducirase a combustibilidade das masas mediante a xestión activa, incrementando tanto a taxa de aproveitamento da especie como a certificación e as iniciativas de xestión conxunta. Así, dentro desa redución, un total de 20.000 hectáreas converteranse en masas doutras especies.

O obxectivo con esta especia invasora é mellorar a produtividade naquela superficie na que se circunscriban as masas de eucalipto, incrementando a taxa de aproveitamento co obxectivo de alcanzar un 90 % do crecemento corrente anual. Así, cunha menor superficie de eucalipto, a produtividade das masas vai ser maior, como indica o PFG, cunha cunha tripla estratexia: a redución da carga de combustible potencialmente dispoñible nos meses de alto risco, a conversión en determinadas áreas a outras especies ou formas de cultivo e o illamento coa ruptura da continuidade de grandes superficies de combustible.

INCREMENTO DA MOBILIZACIÓN DE RECURSOS MADEIREIROS que permitan atender as demandas da actividade industrial ligada á madeira e á biomasa. Así, márcase un incremento da mobilización de recursos madeireiros cunha taxa global de extracción de todas as especies (incluída a conífera) de xeito tal que pase do 60 % ata o 70 % da posibilidade, cunhas cortas anuais de ata 12 millóns de metros cúbicos ao remate do período, unha cifra que arestora se sitúa en algo máis de 9 millóns.

OS PIÑEIROS E OUTRAS CONÍFERAS O plan contémplase fomentar a través de liñas de axuda as repoboacións e reforestacións de alta calidade xenética, incrementando mediante esta vía a superficie que ocupan estas especies en 20.000 hectáreas no prazo de 20 anos. Tamén se aplicarán actuacións silvícolas nun total de 50.000 hectáreas de coníferas deica o ano 2040 e irase incrementando a porcentaxe de volume de cortas con destino a serra ou usos estruturais ata un 75 % nese tempo.

CONTROL DE ESPECIES INVASORAS COMO AS ACACIAS Haberá un programa de control que abranguerá 1.000 hectáreas en total. O fomento da multifuncionalidade do monte ou a regulación do seu uso socio-recreativo son outras liñas de traballo.

PROGRAMA DE MONTES PROTECTORES Xunto coa mellora da xenética forestal comezará este programa. Trátase de inventariar e rexistrar aqueles montes ou terreos forestais que teñan un especial carácter protector do solo e regulador do ciclo hidrolóxico. Así, planifícase a creación e inscrición de montes protectores, para chegar a un total de 90.000 hectáreas amparadas por esta figura no horizonte do plan. Todo isto, cun aumento progresivo da superficie forestal xestionada con criterios de protección (incluíndo a que adquira a Administración, a xestionada por contratos de xestión pública ou a de xestión privada), chegando no ano 2040 ata as 130.000 hectáreas.

CONSERVACIÓN DE RECURSOS XENÉTICOS Ademais, porase en marcha un Programa de conservación de recursos xenéticos que abranguerá 15.000 ha e promocionarase o uso social ou turístico do monte mediante o establecemento dunha rede de infraestruturas verdes en contornas urbanas e en zonas de especial interese paisaxístico de forma progresiva, actuando en 25.000 hectáreas deica o ano 2040.

LOITA BIOLÓXICA CONTRA PRAGAS O PFG intensifica a loita contra a avespiña ou o cancro do castiñeiro, así como fronte ao gorgullo do eucalipto, a praga dos ameneiros ou a procesionaria do piñeiro, entre outras doenzas, uns traballos que se levarán a cabo en función do avance dos organismos.

MOBILIZACIÓN DAS TERRAS AGRARIAS INFRAUTILIZADAS OU ABANDONADAS Esta é outra das liñas, especialmente mediante proxectos liderados por agrupacións forestais de xestión conxunta, para recuperar o rural e fixar poboación nas aldeas, apoiando as explotacións resultantes mediante incentivos fiscais, axudas directas ou de discriminación positiva. Nese senso, cómpre lembrar que a Lei de Recuperación regula estas novas figuras voluntarias que teñen por finalidade a xestión conxunta e sustentable dos terreos forestais, co fin de recuperalos e poñelos en valor. Tendo en consideración outros instrumentos que recolle a Lei de Recuperación da Terra, en 20 anos prevese actuar en 150.000 hectáreas ao abeiro de proxectos de mobilización de terreos agroforestais e mobilizar outras 35.000 ha de terras forestais mediante actuacións de xestión conxunta, creando unha liña potente e consolidada de superficie baixo algún tipo de figura de xestión conxunta para chegar ás 150.000 ha en 2040.

APROVEITAR OS RECURSOS NON MADEREIROS Comezará un programa de aproveitamento de pastos e forraxes en monte e de establecemento de sistemas silvopastorais, concretándose como obxectivo final chegar ás 225.000 hectáreas de superficie para esta actividade en toda Galicia en 2040, duplicando a superficie actualmente existente e reforzando a aposta pola gandería en extensivo. Así, márcase como obxectivo chegar a unha superficie total ordenada ao final do Plan de 850.000 ha. Delas, procurarase que cando menos 650.000 dispoñan da certificación forestal mediante calquera dos sistemas recoñecidos internacionalmente. Así mesmo, prevese que a superficie rexistrada de silvicultores activos sexa de 360.000 ha en 20 anos, co apoio de 50 millóns de euros.

MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN Este ano, por primeira vez, convocouse unha axuda para a boa gobernanza destas comunidades, cun orzamento superior aos 6,7 millóns. Esta orde deu cumprimento a unha medida concreta do PFG establecida despois de que a Comisión parlamentaria especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais aprobase un Ditame onde declaraba 123 medidas concretas a desenvolver, entre as que se atopaba a de “apoiar a xestión agrupada e profesional dos montes veciñais”.

CADEA MONTE-INDUSTRIA Neste ámbito o plan contempla a súa modernización e que altamente cualificada, produtiva e que elabore produtos de madeira ou baseados en madeira cun alto valor engadido. Farase mediante iniciativas coma o programa de divulgación e comunicación da cultura forestal, con, entre outras, 250 accións de formación e profesionalización de propietarios e/ou xestores de montes nos seguintes 20 anos. Tamén, cun programa de fomento da investigación, desenvolvemento e innovación forestal dotado con 135 millóns.

INCENDIOS FORESTAIS O plan prevé ter lista na primeira metade desta lexislatura unha nova lexislación en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. Ademais, revisaranse e actualizaranse os plans de defensa e prevención dos incendios forestais dos distritos e elaborarase un inventario da rede de faixas de xestión de biomasa forestal. Así mesmo, elaborarase anualmente o Plan preventivo que integre as actuacións dos medios propios e contratados nos montes de xestión pública, nos Perímetros de Alto Risco (PARI), no marco dos convenios coa Administración Local. Faranse plan plurianuais para definir as necesidades, equipamentos e instalacións; impulsarase o convenio para a xestión das faixas secundarias, reforzaranse os destinados a ter dispoñibles as brigadas de prevención/extinción e os camións de extinción, integraranse os convenios para a limpeza de marxes de pistas municipais e seguiranse elaborando e actualizando os Plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais.

PREVENCIÓN EN PARROQUIAS PRIORIZADAS En relación ás tarefas preventivas en parroquias priorizadas, continuarase incidindo na xestión de biomasa nas faixas secundarias. Neste capítulo, prevese un investimento de 200 millóns de euros ata 2040, para acadar as 20.000 ha de accións subsidiarias, os 20.000 kms de vías municipais con xestión de biomasa, as 20.000 ha de faixas secundarias priorizadas xestionadas e o 100 % dos concellos adheridos con Plan Preventivo.

FORMACIÓN DO PERSOAL DAS BRIGADAS Desenvolverase un plan continuado de formación do persoal do Servizo de prevención e defensa contra os incendios e porase en marcha un Centro Integral para a Loita contra o Lume que se situará en Ourense, na provincia máis afectada polos lumes.