Completada la identificación de los nueve cuerpos recuperados del naufragio

Los nueve cuerpos recuperados del mar tras el naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en aguas canadienses han sido identificados este sábado, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, que ha indicado que corresponden a cinco marineros españoles, tres peruanos y un ghanés. Esta información ha sido trasladada a las familias y el equipo de psicólogos especializados en gestión de catástrofes atiende a aquellas que lo han solicitado, ha informado en una nota remitida a la prensa el alto comisionado. Los muertos son Fernando Santomé, el cocinero del malogrado arrastrero congelador, vecino de Bueu (Pontevedra); Miguel Lumbres, marinero peruano residente en Cambados que había ido a relevar a un positivo por covid-19; y Rogelio Franco, originario de Perú, vecino de Pontevedra y ayudante de cocina, cuyos restos serán repatriados a su país natal, como era su deseo en caso de que algo le ocurriese en España u otro lugar del mundo.

También figuran Juan Antonio Cordero, el segundo patrón, de Lepe (Huelva), al que le quedaba un mes para jubilarse; William Arévalo, marinero procedente de Perú que se contagió hasta en dos ocasiones de coronavirus y no se enroló hasta el último momento; Ricardo Alfonso, el engrasador; el marinero Apaanah Pelungo Zure, residente en Pamplona y que participaba por vez primera en la pesquería del fletán en Terranova, y los peruanos residentes en Cangas (Pontevedra) Daniel More y Diego More, tío y sobrino, respectivamente, que estaban a bordo junto a Edwin, sobrino de Daniel y primo de Diego. Edwin, padre de cuatro hijos, es uno de los doce pescadores que siguen desaparecidos.

El Playa Menduiña Dos arribó al puerto de San Juan de Terranova este sábado con los tres supervivientes, el patrón Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el ghanés Samuel Kwesi, que serán sometidos a exámenes médicos; y siete de las víctimas mortales, pues dos ya habían sido desembarcadas el viernes al atracar el buque Nexus que los portaba. Según ha informado el delegado del Gobierno en Galicia en la nota facilitada a los medios de comunicación, el Ejecutivo central fletará este domingo un avión A-400 del Ejército del Aire para la repatriación de los tres supervivientes y los cuerpos de los nueve fallecidos en cuanto sea posible.

La Delegación del Gobierno en Galicia, en nombre del Gobierno español, ha agradecido el "excelente trabajo y compromiso" de las autoridades canadienses y del consulado, así como la colaboración y coordinación con la casa armadora (Grupo Nores). El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reiterado su "total apoyo y pesar" a las familias de los desaparecidos y fallecidos, por los que el Gobierno ha decretado luto oficial el próximo lunes.

El Villa de Pitanxo fue engullido por el mar en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de San Juan. Contaba con una tripulación de 24 personas, de las que la mitad permanecen desaparecidas. A última hora del miércoles las autoridades canadienses decidieron poner punto final a las tareas de búsqueda y rescate 36 horas después del siniestro por la falta de posibilidades de encontrar con vida a la mitad de la dotación, a esa docena. Las víctimas y los gobiernos quieren que se reactive ese rastreo en cuanto la meteorología lo permita. EFE