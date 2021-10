“Con la denuncia siempre va a estar más protegida”

Aunque los casos de violencia de género aumentaron en Galicia en 2020, los juzgados gallegos recibieron el año pasado un total de 6.097 denuncias, lo que supone un 7 % menos que en 2019, cuando se tramitaron 6.551 procedimientos. Esta caída de asuntos judiciales es consecuencia de la incidencia de la pandemia de la covid-19, sobre todo durante los meses de confinamiento.

Las víctimas de malos tratos físicos, psíquicos, económicos o sexuales y las personas de ellas dependientes que requieran un alojamiento inmediato y urgente o que carezcan de recursos propios para afrontar la situación pueden acudir al Centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género (Cemvi), situado en Vigo, gestionado de manera integral por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.

“En el primer trimestre del año 2020 contábamos con una serie de familias que estaban allí y los plazos de estancia se alargaron más de lo previsto, que son tres meses, porque coincidió con los meses de confinamiento. Todo se paralizó a nivel administrativo y a nivel gestión de búsqueda de empleo y vivienda”, apunta María Elena Molanes Piñeiro, directora del Cemvi.

POCA OCUPACIÓN Y UN PERFIL JOVEN. En 2020, los datos de ocupación fueron inferiores a los de años anteriores. Pasaron por el centro 33 mujeres y 28 menores (15 niñas y 13 niñas), cuando la media rondaba las 100. “En trece años de funcionamiento es la primera vez que nos ocurre que tenemos más mujeres extranjeras que españolas. Siempre fue al revés en unos porcentajes del 60-40 % o 70-30 %”, afirma María Elena.

En el primer trimestre del 2021, atendieron a 28 mujeres y doce menores (seis niños y seis niñas).

Además, la crisis del covid hizo que las situaciones se cronificasen y las mujeres que acudían al centro “lo hacían en situaciones bastantes graves”.

El perfil mayoritario de mujer que solicita entrar al Centro pertenece a la franja de edad de 36 a 40 años. En un segundo lugar, estarían las mujeres entre 21 y 25 años. “No tuvimos ninguna mayor de 65 años cuando siempre hay alguna. La mayor que tuvimos el año pasado rondaba los 55 años”, añade.

Como se refleja en los datos estos dos años están siendo peculiares en cuanto a número de ingresos. “Van a cuenta gotas y no sabemos bien a que achacarlo, si bien a la situación económica o la pandemia... Está claro que esto influye en cuanto a que las mujeres rompan las relaciones de pareja o decidan romper definitivamente con su agresor”, comenta.

la afectada solicita el ingreso sin necesidad de denuncia previa. En cualquier caso es la afectada quien solicita el ingreso. “A lo mejor en alguna consulta con la trabajadora social o psicóloga de sus ayuntamientos, en el Centro de Información a la Mujer o en Servicios Sociales puede que una mujer manifieste una situación de extrema gravedad y esté bloqueada para decidir que hacer o bien no conoce el recurso. En ese caso puede ser el profesional el que le recomiende este centro pero la que toma la decisión de ingresar siempre va a ser la mujer”, explica.

Aunque en la mayoría de los casos las mujeres ingresan con hijos menores pueden hacerlo acompañadas por personas dependientes de ellas como puede ser la madre o el padre.

No es necesario interponer denuncia para acceder a ninguno de los centros de la Red gallega de acogimiento. “Simplemente con que se encuentre en una situación de violencia y corra riesgo su vida o necesite separarse de esa persona para tomar una decisión sería suficiente”, manifiesta.

orientación de cara a la denuncia En el centro hay una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, educadoras sociales y personal de servicios generales. Una vez que la mujer ingresa en el centro se entrevista tanto con la abogada como con la psicóloga y trabajadora social y en esa valoración inicial que se hace desde las diferentes áreas se ven las inquietudes que manifiesta la afectada y las que no. “Lo que se intenta siempre, porque la violencia de género es un delito, es que denuncien. De esta manera, la orientación siempre va a ser de cara a la denuncia a no ser que sea contraproducente, que en muy pocos casos lo es”, comenta. Hay mujeres que deciden no denunciar y al final se acaban separando e inician otros procedimientos a nivel legal de guardia y custodia. “Con la denuncia siempre va a estar más protegida”, asegura.

“Hay un mecanismo en nuestra cabeza que hace que olvidemos ciertas situaciones de estrés que nos producen traumas”, afirma. Las mujeres víctimas de violencia de género no son capaces de contar todo lo que han vivido en un período corto de tiempo. “Nos cuentan a grandes rasgos lo que les ha pasado para llegar al centro”, afirma. En este sentido Elena Molanes apunta a que “muchas denuncias que se hacen se hacen mal porque la mujer en ese momento no está preparada para contar todo lo que le ha pasado en ciertos años porque siguen teniendo sentimientos hacia el agresor y hay un mecanismo emocional y de apego que les impide hablar”. En un primer momento muchas no son conocedoras de lo que es violencia de género. Lo normalizan, minimizan el problema y no lo cuentan. “El cambio comienza cuando se les explica y empiezan a identificarlo”, asegura.

Desde la pandemia se intenta realizar todo más individualizado. Los protocolos de acceso al centro también cambiaron. Se exige una PCR negativa. “Si no puede ser porque se trata de un traslado urgente tenemos una zona habilitada, separada del resto de las estancias comunes del centro, para que la mujer pueda estar allí con todas las comodidades”, afirma. De esta manera, el número de plazas totales del centro se tuvo que reducir de 20 a 14.

La casa en la que se sitúa el centro tiene tres plantas. En la primera están los despachos, el salón de ocio y una sala para realización de programas grupales. En la segunda se sitúa la cocina, el comedor y la zona de aislamiento. En la tercera está la zona de habitaciones.

¿Qué pasa después de los tres meses en el centro? Cuando finaliza la estancia en el Cemvi, la mayoría de las mujeres les trasladan a los profesionales del centro que quieren alquilar. La Xunta tiene unas ayudas específicas a nivel económico y nivel viviendas. Una vez que se la conceden les apoyan en la búsqueda de vivienda. “Nos encontramos con el grave problema del alquiler. Aunque la Xunta, desde la pandemia, les paga el 100% del coste, los propietarios son bastantes reacios a alquilar porque se trata de personas que están cobrando ayudas sociales y no cumplen los requisitos”, señala.

En el caso de que no puedan acceder a un domicilio y no quieran trasladarse a otro centro u otro tipo de vivienda tutelada que tiene la Administración, lo que se hace es buscar viviendas compartidas. También se da el caso de mujeres que retoman los lazos familiares y amistades y le surgen apoyos por esa parte.

Desde que salen del centro no se pierde el contacto. La antigua educadora de referencia se encarga de ver en qué punto se encuentra la persona. “Es un centro 24 horas con personal 24 horas. En el primer momento somos su gran apoyo, sus confidentes”, destaca. Solo se les pierde la pista en el caso de que decidan volver con el agresor. “Ahí ya nos resulta más difícil contactar con ellas. No cogen el teléfono o no quieren dar explicaciones”, apunta.