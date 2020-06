Concentracións para rematar cos recortes no sistema de saúde

Santiago. A plataforma SOS Sanidade Pública volveu sacar a centros de persoas ás rúas de diferentes concellos para denunciar que os recortes en Sanidade teñen que rematar e máis agora que a crise derivada da pandemia da covid-19 deixou as carencias do sistema máis que nunca.

Así na concentración central, na compostelana praza do Toural, a plataforma leu un manifesto que resume todas as súas reivindicacións. Nel aseguraron que a falta de persoal, a baixa taxa de camas hospitalarias, o desmantelamento dos hospitais comarcais e sobre todo o abandono da Atención Primaria, poñen en serio risco a saúde da poboación, posta de manifesto agora máis si cabe, durante a pandemia, explicaron.

Para eles, pese a que Feijóo poida dicir que a súa xestión foi a responsable de que o coronavirus tivera menos mortes en Galicia, as razóns principais son “as condicións específicas de Galicia, cunha poboación dispersa, sen áreas de gran contaminación ambiental, a escasa utilización de transportes públicos masificados como o metro ou autobuses e a baixa circulación de persoas doutros países ou comunidades”. De non ser por isto, din, “os recortes efectuados nos últimos 11 anos de goberno de Feijóo, tanto nos centros hospitalarios, como na Atención Primaria” levarían a un colapso.

No tema das residencias, “que foron ‘regaladas’ a multinacionais, a fondos voitre e a organizacións da igresa”, suman máis da metade dos falecementos de covid-19, pola “deficiencias de persoal, material sanitario, amontoamento de residentes e incumprimento dos protocolos.

O desprezo de Feijóo polos traballadores sanitarios evidénciase para a plataforma en que na pandemia anuncia que pensa recortar os seus soldos, mentres que despide persoal contratado durante a crise. Pero o que “desbordou o vaso da indignación, foi o casposo anuncio de destinar 250 euros para que os traballadores” sociosanitarios.

SOS Sanidade Pública defende que “a reconstrución do sistema tras a crise pasa por potenciar a Atención Primaria, como eixo do sistema e reforzar uns Servizos de Saúde Pública que sexan eficientes, para facer fronte a novas pandemias, evitando o colapso sanitario producido polos recortes” do PP. s.barba