Concursos de arte sen artistas

Hai POUCO un home chamado Jason Allen gañou o primeiro premio na categoría de arte dixital do concurso de belas artes da Feira Estatal de Colorado, en EE.UU. A obra, titulada: “Théâtre D’opéra Spatial”, é realmente fermosa, de espléndida factura e moi orixinal na súa composición. É mesmo hipnotizante, ou polo menos a min pareceumo, a pesar de que a vin só na pantalla da miña tableta e non no lenzo no que Allen a presentou.

Hai algo máis. A obra foi xerada automaticamente por un programa informático baseado en Intelixencia Artificial. As redes botaron fume cando correu a voz. Allen recibiu ataques desapiadados, algo que en todo caso xa é costume nestes “cuadriláteros sociais”. De nada serviron as súas explicacións de que o proceso de crear esa peza lle consumira un tempo importante, investido en pensar e definir con detalle suficiente o tema que quería tratar, xerar centos de imaxes sobre o mesmo, seleccionar algunhas delas, retocalas despois, ata acabar nas súas mans a obra que finalmente resultou gañadora. Deu igual que así fose. As críticas foron feroces contra el e contra quen consentiu esta suposta felonía.

Para min é importante facerse esta pregunta: buscábase premiar unha obra ou ao seu autor? Se organizamos unha competición de xadrez para determinar quen é o mellor xogador do mundo, é lóxico que non se permita que compitan as máquinas nin que estas asistan aos xogadores. Sen embargo, se quero seleccionar o mellor guion para despois levalo ao cinema, pode non importarme en absoluto que fose escrito coa axuda dun programa informático, ou ata enteiramente por el, se iso fose posible a día de hoxe. Aquí si que o fin pode xustificar ou non o uso de certos medios.

A miña opinión respecto diso é diáfana. Prefiro un cadro cuxa beleza e simbolismo logra hipnotizarme, aínda que estea realizado coa axuda dunha máquina estúpida, a un cadro estúpido, realizado por un ser intelixente. Seica o mundo da arte non está cheo de obras de calidade estética máis que cuestionable? Incluso moitos museos, en particular os de arte contemporánea, contan con algunhas pezas que máis parecen os restos dunha obra, o plástico con pegotes de pintura co que se protexen os mobles antes de pintar o teito ou o propio teito, que despois de pintalo quedounos feito un cadro. Algunhas obras, estou seguro, quedarían en último lugar nun concurso anónimo de debuxos na gardería.

Pero todo pecado ten a súa penitencia. O Museo de Arte Contemporánea Kunsten de Aalborg contratou en 2021 ao artista Jens Haaning para realizar unha pintura e anticipoulle 72.000 euros. O artista cumpriu o encargo entregando dous lenzos en branco, aos que titulou: “Toma o diñeiro e corre”. Non sei se os cadros están colgados na parede do museo, pero seguro que o artista aínda segue correndo.

Parodiando a Blade Runner, podería dicirlles que “eu vin cousas [nalgunhas galerías e museos de arte contemporánea], que vós non creriades”. Seguro que vostede tamén.