Confianza, fuerza y unidad en el Partido Popular dan paso al nuevo curso político

No por ser menos personas dejó peor sabor de boca. Al contrario. Brillaron las “ganas” por “seguir trabajando” y, sobre todo, la unidad de un grupo que continúa queriendo dar lo máximo. “Los mejores son los que tienen los mejores resultados, los mejores son aquellos que son capaces de identificarse con el pueblo y que el pueblo confía en ellos y les vota y así se construye un partido mejor”, exclamó Feijóo, añadiendo que “Galicia ha renovado un equipo que quiere, que sabe, que tiene experiencia, que no viene a aprender”.

Entre la unidad y el calor de los suyos, en un acto de arranque del curso político que deja buenas sensaciones en boca de los populares, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, también tuvo tiempo para la oposición, criticando especialmente al PSdeG y a sus problemas internos, además de al propio PSOE .

En este contexto, el de Os Peares manifestó que “nunca fue tan necesario” como ahora un Gobierno de España del PP, “ni siquiera en época de Zapatero”, apostilló, abogando por “mandar a Pedro Sánchez a donde mandamos a Pablo Iglesias”.

“En Galicia dimos un baño de realidad al PSdeG-PSOE y un baño de crudeza, excesiva realidad a Podemos”, subrayó al respecto, reiterando que tienen la obligación de hacer salir al mandatario estatal de Moncloa lo antes posible “con educación, con las urnas, con los votos”.

los representantes DE LA INMENSA MAYORÍA IDEOLÓGICA. Por otro lado, Feijóo aseguró en Cerdedo-Cotobade que los populares siempre han “dado la cara” ante la gente, que el PP es “el partido no sectario que da cabida a la inmensa mayoría ideológica”. “Y por eso, porque necesitamos conocer a nuestro pueblo, tenemos que escuchar”, dijo.

Asimismo, se refirió a los “políticos de moda que duran lo que duran las modas” y a los “desencantados” que han apoyado “de buena fe” en las urnas a otros partidos, creyendo que “podrían hacer lo que hace el PP”, y ahora “se dieron cuenta de que solo votando al PP se va a conseguir lo que consigue el PP”.

Asimismo, apeló a los socialistas que “no aceptan” a Pedro Sánchez como secretario general, que no son independentistas, para que tengan en cuenta a la “casa” del PP, que “no se cierra a nadie”, que es “constitucionalista y europea”, y ha puesto en valor que los dirigentes del PP “no utilizan lo que desune para llegar al Gobierno”. “No hay ningún dirigente del que tengamos que avergonzarnos”, señaló al respecto.

MÁS reproches aL EJECUTIVO estatal. El líder del PP gallego también lamentó que el Ejecutivo de Sánchez no tiene a la gente “como prioridad”, ni tampoco “la seguridad jurídica para proteger la salud”, o la garantía de un “precio de la luz razonable”. Así lo indicó, entre otros aspectos de su gestión que, a su juicio, no están teniendo en cuenta, recordando además que Galicia fue penalizada por el Ejecutivo central en el reparto antiviral solo “por ser una de las comunidades autónomas que más pronto y con mayor intensidad estamos vacunando”.

“No tenemos un Gobierno que sea respetado y respetable en el panorama internacional, que ponga los fondos europeos a disposición de los españoles y no de los partidos políticos (...), que use los fondos europeos para la reactivación y no para el mantenimiento de un partido”, prosiguió un duro Núñez Feijóo, que puso como ejemplo “de lo que no hay que hacer” las tensiones internas que recientemente se han hecho públicas entre los socialistas gallegos. “Además de no tener convocado su congreso, está en plena campaña sucia de lo que no debe ser la política, con artículos incendiarios, declaraciones, conspiraciones permanentes en privado y en público”, añadió.

Haciendo uso de la ironía, el líder del Partido Popular en Galicia reconoció mostrar su “acuerdo” con que Gonzalo Caballero, secretario general del PSdeG, “tiene razón cuando dice que a los gallegos no les importan los líos internos del PSdeG”. “Lo que no dice es que lo único que le importa a él y a los socialistas son los líos internos del PSdeG. Eso es lo que no dice”, incidió Feijóo en este sentido. Como guinda al abanico de críticas, el de Os Peares no dudó además en cuestionar al grupo. “Hace mucho tiempo que el PSdeG dejó de ser un partido de Galicia”, para convertirse “simplemente en una sucursal del partido de Sánchez”.