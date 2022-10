Continúa la sequía prolongada en la demarcación Galicia-Costa

Ante la escasez de precipitaciones, que vivimos durante el verano, y teniendo en cuenta que en lo que va de otoño todavía no ha llovido lo suficiente, la Oficina Técnica da Seca acordó mantener la situación de sequía prolongada en toda la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa ante los bajos niveles de los ríos y de los embalses.

La directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, presidió ayer una nueva reunión de la Oficina Técnica da

Seca, en la que participaron también representantes de los departamen-

tos de Protección Civil, Meteogalicia y de la Consellería do Medio Rural.

Dado que el 1 de octubre comenzó el nuevo año hidrológico, que se contabiliza hasta el 30 septiembre del próximo ejercicio, en la reunión se realizó un balance de las aportaciones hídricas en la cuenca Galicia-Costa en el período 2021-2022, habiendo muchos menos recursos hídricos que otros años, un 44,77 % menos que el promedio histórico, siendo el segundo peor dato en los últimos 12 años.

Sobre la base del análisis de los indicadores particularizados, la Oficina acordó mantener para los subsistemas de Baiona y Zamáns, que abastecen a los ayuntamientos de Nigrán, Baiona y parte de Vigo, las medidas equivalentes a un escenario de alerta por escasez de agua.

En la reunión se analizaron de forma detallada todos los embalses, resultando que los de Baíña y Zamáns presentan registros de ocupación mínimos de los últimos 10 años. Así, Baíña se encuentra al 32 %, un 22 % inferior al promedio historico; y Zamáns, al 38 %, un 21% por debajo. También se evaluó de forma pormenorizada la evolución del embalse de Cecebre, actualmente al 43%, un 21 % inferior al promedio, pero este sistema aún no presenta indicadores de alerta como los anteriores.

La Oficina también decidió proseguir la situación de prealerta por escasez de agua en las cuencas de los sistemas del río Verdugo, de la ría de Vigo y de la de Baiona, en la costa de Pontevedra, en el río Lérez y en la ría de Pontevedra, en el río Tambre y en las rías de Muros y Noia, en el río Grande y en la ría de Camariñas y la costa de A Coruña hasta el límite de Arteixo, en el río Anllóns y en el Mero.

toma de decisiones en base a un análisis hidrológico y meteorológico Las decisiones tomadas en esta nueva reunión de la Oficina Técnica de la Sequía son fruto del análisis exhaustivo de la situación de los caudales de los ríos, de la ocupación de los embalses y de la meteorología.

En lo que se refiere la los caudales circulantes, se constató que continúan en valores inferiores a los habituales para esta época del año, un 32 % con respeto a los registrados nos últimos diez años.

La ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa es del 57,28 %, frente a un promedio del 71,09 %, un 14 % inferior a la ocupación del mismo período para el año 2021.

En relación a la situación meteorológica, las precipitaciones globales en Galicia durante septiembre consiguieron valores normales con respeto a los registros históricos para ese mes. Con todo, la lluvia acumulada en la zona oeste fue superior a la del interior de la provincia de Lugo u Ourense. Estas lluvias ocasionaron una ligera mejoría en la mayor parte de los sistemas de explotación de la demarcación, que permitieron que la situación no había empeorado. No obstante, no se consiguieron cambios de estado en los sistemas.