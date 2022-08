Controlado el gran incendio de Lobeira y estabilizado otro fuego en Porto do Son

El incendio forestal que afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra dos Xurés, según informa la Consellería de Medio Rural, fue controlado al rededor de las 14:00 horas de ayer, tras haber calcinado unas 560 hectáreas.

El fuego, que se registró el miércoles 24 a las 21:15 horas en la parroquia de San Xes de Vilariño, en Lobeira, no pudo ser estabilizado hasta la tarde del viernes, a las 17:10 horas. En ese momento, había arrasado ya con 560 hectáreas, por lo que con este ya son 21 los grandes incendios (aquellos que abarcan más de 500 hectáreas) los que han asolado la provincia a lo largo de los meses de verano.

En un primer momento, la niebla y las fuertes rachas de tiempo dificultaron las tareas de extinción, en las que participaron en los últimos tres días dos técnicos, 42 agentes, 111 brigadas, 59 motobombas, cuatro palas, once aviones, 13 helicópteros y una unidad técnica de apoyo.

Las causas del fuego aún no han sido esclarecidas, aunque el alcalde del municipio de Lobeira, Antonio Iglesias, en declaraciones a los medios, apuntó a la posibilidad de “intención” al originarse el foco por la noche, cuando los medios aéreos ya no pueden trabajar.

Foco en Porto do Son. Tras conseguir controlar el fuego que afecta al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, la Consellería de Medio Rural declaró un nuevo incendio en el municipio coruñés de Porto do Son, que ha calcinado ya más de 80 hectáreas.

Concretamente, según las actualizaciones de la Consellería de Medio Rural, el foco se registró la noche del viernes en la parroquia de Ribasieira, a las 22:30 horas. En ese momento, ya había calcinado unas 70 hectáreas de territorio.

La cifra del territorio afectado aumentó hasta las 82 hectáreas para el momento en el que la Xunta volvía a hacer pública la actualización de los datos, a las 14:00 horas de ayer. Se trata de una cifra aproximada y provisional hasta que se puedan llevar a cabo las medionaes finales de la superficie afectada.

Finalmente, el incendio pudo ser estabilizado cerca de las 19:30 horas, según informó Medio Rural. Para trabajar en su extinción, hasta el momento, ha sido necesario enviar a un total de 10 agentes, 19 brigadas, 18 motobombas, 4 palas, 3 aviones, 5 helicípetos y un técnico.