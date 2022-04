Controlado un incendio nun complexo hostaleiro en Palas de Rei

Membros do Grupo de Apoio Loxístico (GALI) da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) colaboran nos labores de extinción dun incendio declarado este xoves nun complexo hostaleiro en Palas de Rei (Lugo), xa controlado. Segundo informa o 112, o equipo GALI enviou até a Rúa Bernandino Pardo Ouro un camión cisterna cunha capacidade de 25.000 litros de auga para abastecer aos equipos de extinción. O incendio orixinouse nas cociñas dun do trescomplexos que compoñen as instalacións do hotel. Durante a orixe do incendio, varias persoas atopábanse no complexo e, aínda que ningunha resultou ferida. Nestes momentos o lume está controlado e os servizos de emerxencia continúan co seu traballo para apagar as brasas que se manteñen ardentes. O 112 Galicia recibiu a alerta do incendio ás 5,30 horas desta madrugada, a través dos axentes da Garda Civil. Após o aviso, activouse un operativo no que interveñen os Bombeiros de Chantada e de Arzúa, os efectivos do GES de Monterroso, membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palas de Rei, unha motobomba da Central de Incendios de Lugo e o Grupo de Apoio Loxístico de AXEGA. EUROPA PRESS