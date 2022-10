Convivir con lupus: “Ese tempo que se perde é importantísimo”

Unha de cada mil persoas no mundo sofre lupus, unha enfermidade crónica e sen cura. Das 40.000 persoas que padecen esta doenza en España, 2.600 residen na nosa comunidade, e o 90% son mulleres, pero, con todo, a penas se visibiliza nos medios, nin se ten en conta como un problema de saúde global. Por iso a labor da AGAL (Asociación Galega do Lupus) é tan relevante, e con motivo do seu 25 aniversario, El CORREO GALLEGO mantén unha conversa con Nuria Carballeda, a presidenta da mesma.

Explica Carballeda, que, sobre todo, o que buscan coa labor da AGAL é que a xente nova, a recén diagnosticada, teña unha vida mellor do que, por exemplo, tivo ela. E é que, tal e como conta, recibir o diagnóstico desta enfermidade cámbiache a vida nun abrir e pechar de ollos.

No seu caso, conta que ela tiña 18 anos e desfrutaba do verán como o facía sempre. “Eu era unha ‘forofa’ da praia, encantábame” explica, e aló por xuño “cando levaba xa quince días indo á praia, saíronme unhas manchiñas nas meixelas”. Isto é relevante porque “as pacientes que temos lupus non podemos tomar o sol”, apunta Nuria, e non se trata só da fotosensibilidade, senón que, ademais, “a exposición ao sol activa a propia enfermidade”.

En pouco menos dun mes, Nuria xa tiña o seu diagnóstico. Explica que tivo a sorte de ser atendida por unha doutora de América do Sur, “onde o lupus é moito máis común”, que lle pediu as probas específicas para esta enfermidade nada máis ver as manchas características da mesma nas súas meixelas.

Nuria conta que entón avisárona para ir á consulta, e aínda que ela era xa maior de idade, indicáronlle que fora cos seus pais. Do que alí lle dixeron, quedáronselle gravadas na memoria dúas cousas que non esquecerá na vida: non ía poder tomar o sol nunca máis, nin tampouco podería ser nai. “Nese momento, con 18 anos, o que máis me preocupaba era que non podía volver a tomar sol, a verdade, porque tampouco estaba pensando en ser nai”, admite.

Con todo, a que hoxe é presidenta da AGAL, asegura que recibiu a nova con sorpresa: non tiña outra sintomatoloxía, pero resulta que padecía unha enfermidade sen cura. “Salvo o das meixelas, non tiña nada máis”, pero “cada lupus é unico” e ”en dous anos a miña vida cambiou por completo, porque a enfermidade pasou a estar moi activa”. Pasou de non ter máis sintomatoloxía que as manchas nas meixelas, a ter problemas nos riles, unha vasculitis cerebral, unha pericarditis..., e moitas, moitas visitas ao hospital.

“A partir de aí, daste conta de que a túa vida cambia, de que tes que facer borrón e conta nova e repensar todo o que querías facer”, asegura. “Daste conta de que tes dor, de que estas cansada, de que non lle podes seguir o ritmo aos teus compañeiros.... é unha situación bastante traumática”, sobre todo porque “non para”, explica. “Cando o lupus nos ataca sendo novas, é moito máis agresivo que se che diagnostican lupus con 30 ou con 40 anos. Canto máis nova es é máis violento, todo seguido e semella que non ves o final: non saía do hospital”, lamenta.

Con todo, “cando semella que estaba estabilizado”, con 26 anos, “fun á consulta co meu nefrólogo e díxome que se quería ser nai, era o momento”. Unha nova contraditoria, porque a Nuria, igual que a moitas outras mulleres, dixéranlle que non podería ter fillos. “O nefrólogo explicoume, entón, que non é que non poidamos ser nais, non somos mulleres estériles, pero a situación dun embarazo con lupus pon en risco a nosa vida” e, ademais, a medicación é, en moitos casos incompatible co embarazo.

Dous anos despois desta consulta, e xusto aos dez anos de recibir o seu diagnóstico, Nuria daba a luz á súa filla, “totalmente sana, e cun embarazo a término”. Un aspecto no que, “polo menos” e afortunadamente, “ves que hai algo de evolución”, aínda que “hai moitas compañeiras que non o conseguiron, non chegaron a poder quedarse embarazadas, tiveron abortos de repetición, tiñan moito risco para a sua vida...”.

“O noso embarazo”, explica, “dise que é un embarazo a tres, porque non podemos quedar en cinta cando queremos porque hai tratamentos que son incompatibles co emabrazo, porque poñen en risco ao bebe ou porque nós estamos nese momento protexidas polo fármaco e non no lo poden retirar”. Son os médicos, entón, os que lles fan seguimento e ven en que momento é posible que o seu corpo sexa capaz de o embarazo.

“Antes, para a medicina o prioritario ra a nosa vida”, explica, “independentemente do que se levaran por diante”. Por sorte, esta tendencia muda, sobre todo, “porque na maioría de casos as pacientes reciben o diagnóstico sendo moi novas”.

Isto é só unha mostra mais do moito que queda por avanzar no que a esta enfermidade respecta, aínda que, sobre todo, queda moito camiño no tocante á administración. E é que, tal e como comenta Nuria, se ben os seu “médicos son fabulosos” e contan “cun amplo coñecemento da enfermidade”, cando saes da consulta practicamente arriscas a vida.

“Temos que ter controis periódicos cada tres meses”, por exemplo, “porque nunha semana a enfermidade pode pasar de estar aletargada a estar activa, e esa analítica é imprescindible para saber en que momento nos atopamos”. Pero claro, igual que co resto do sistema sanitario, “vas a consulta e dinche que volvas en tres meses, pero saes e danche a cita para dentro de catro, cinco ou seis meses...”, algo que “non debería ser así”, lamenta.

No seu caso, por exemplo, “teño durmido un pé, fáltame sensibilidade na outra perna, e estou pendiente dun electromiograma, pero non hai cita”, explica Nuria, que leva un ano e medio esperando. “Ese tempo que se perde é importantísimo”, asegura, e é que cunha enfermidade coma o lupus, que pode atacar a calquera órgano do corpo, arriscas a vida mentres esperas a que che atendan.

Por cuestións como esta, a labor da AGAL é imprescindible para as persoas con lupus. Entre esas demandas que deberan ‘caer de caixón’ pero polas que teñen que loitar dende a asociación, atopamos por exemplo o financiamento das cremas solares, algo que as persoas con lupus teñen que empregar todo o ano rigorosamente para non agravar a enfermidade. Pero como explica a presidenta da AGAL, se ben conseguiron que se abonara como medicamento, “deixouse de facer co cambio de goberno”.

E o mesmo acontece coas salas de espera nas urxencias. “Isto é unha demanda para todas as persoas co sistema inmune deprimido”, explica Nuria, de ”ter unha sala a parte” no triaxe de urxencias, “porque podo entrar por un pé roto e ingresar por unha pneumonía”. Por suposto, co covid e as máscaras, este risco é menor, pero ñe un claro exemplo do que aínda queda por facer en termos de leis e administración.

Cuestións como esta amosan a relevancia que ten a Asociación Galega do Lupus, aínda que, coma ben di a súa presidenta, “o ideal sería que non tivera que existir, porque implicaría que o Estado o está a facer ben”. Para conmemorar estes 25 anos de traballo ben feito, a AGAL organiza para comezos do vindeiro mes de novembro unha serie de actividades en Oleiros, como unha serie de charlas cobre os últimos avances na enfermidade (o día 3) ou un almorzo aniversario (o día 6), no Apartahotel Attica21.