Convocados os Premios Fin de Carreira para ensinanzas nas ramas artísticas

Santiago. A Xunta de Galicia vén de convocar os Premios Fin de Carreira para o alumnado de ensinanzas artísticas superiores de Música, de Deseño, de Arte Dramática e de Conservación e Restauración de Bens Culturais en centros públicos de Galicia. Estes galardóns –cuxos requisitos poden consultarse no Diario Oficial de Galicia– recoñecen a excelencia no rendemento académico e o esforzo, traballo e dedicación dos alumnos destas ensinanzas que remataron os seus estudos no curso 2021-22, según lembrou onte a Consellería de Educación. Os galardoados recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros.

En total poderán concederse ata seis premios, a razón de dous para as ensinanzas superiores de Música, outros dous para ensinanzas superiores de Deseño, un para ensinanzas superiores de Arte Dramática e outro para ensinanzas superiores de

Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Entre os requisitos cómpre salientar ter finalizado os estudos das titulacións artísticas antes sinaladas no curso 2021-22 cunha puntuación media no expediente académico igual ou superior a 8,5 puntos. Os interesados deberán formular as solicitudes de xeito exclusivamente electrónico na sede electrónica da Xunta de Galicia, podendo empregar o sistema Chave365 . O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 12 de setembro.

Iguais oportunidades que os titulados universitarios. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades instaurou estes premios por primeira vez no ano 2020, co fin de que os alumnos destas ensinanzas artísticas superiores estiveran en igualdade de condicións e de oportunidades que os titulados universitarios, que xa contan con galardóns deste tipo desde hai anos. redacción