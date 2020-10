Crece la presión sobre Endesa ante la situación del Eume

Con el mismo tono lechoso de los últimos días, bajaba este viernes el caudal del río Eume. La situación se estabiliza y el ayuntamiento de Pontedeume obtiene agua de la depuradora “con todas as garantías sanitarias”. Pero para levantar la prohibición sobre el consumo del grifo, faltan los resultados de una analítica pormenorizada con los 93 parámetros establecidos por el Decreto Ley de Calidad del Agua. Y el consistorio también necesitará la autorización de Sanidade. Mientras tanto, aumenta la presión sobre Endesa. La Consellería de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador sobre la empresa explotadora del embalse. Y le ha dado indicaciones para que mantega el nivel de la presa en los parámetros normales de explotación, y reducir así la turbidez en el río.

Hasta las Fragas do Eume se acercaron el alcalde y el secretario xeral del PSdeG. El regidor Bernardo Fernández recalcó que “presentamos denuncia ante a Consellería de Medio Abiente porque o río pasa por un dos maiores parques naturais de Galicia, e ante o Ministerio de Transición Ecológica que autoriza a epxlotación do encoro”. Sospecha que Endesa “está detrás desta situación”. Y pide que tanto Xunta como Gobierno central investiguen las causas y consecuencias de la turbidez del Eume: “O concello estuda inciar accións legais, só do banco marisqueiro viven 70 familias e estamos ás portas do Nadal”.

Según indicó el alcalde “Endesa xustifícase polo caudal ecolóxico, pero esa recuperación do caudal fíxose no outubro do ano pasado despois houbo chuvias máis fortes... e algo tivo que pasar para que o episodio de turbidez se produza agora, de aí a importancia das investigacións”. Fuentes de la empresa señalan que “es previsible que este fenómeno aún tarde un tiempo en desaparecer, probablemente hasta la llegada de nuevos episodios de lluvias, aunque se colaborará activamente en la búsqueda de soluciones que minimicen cualquier posible efecto negativo, en caso de producirse”.

La Xunta actuará de modo inmediato en la estación depuradora municipal, “como medida máis eficaz para repoñer canto antes o abastecemento”. Desde el primer momento se han colocado barreras de geotextil en el río, y en la potabilizadora se aplican tratamientos físico-químicos para recuperar parámetros. Cuando se solventen las últimas analíticas y Sanidade acuerde su permiso con el ayuntamiento, podrá retomarse el abastecimiento para el consumo. Tanto el alcalde como el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ya pedían en su visita a las Fragas que la Consellería de Infraestruturas colaborase económicamente en la adaptación de la depuradora a la nueva situación.

Con respecto al expediente abierto por la Xunta a Endesa, recalca el alcalde que “todos temos sospeitas do que provocou a situación, Augas de Galicia ten que facer públicas as súas analíticas”. Por su parte, Caballero reclamó al presidente autonómico que “tome medidas para que o Eume non teña esta imaxe tan nefasta”. Y el diputado Pablo Arangüena confirmó que se trasladará el problema al Gobierno central.