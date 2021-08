Críticas a la Xunta por el deterioro de la sanidad pública

Santiago. El PSdeG volvió a criticar con dureca el estado de deterioro de la sanidad pública gallega. En esta ocasión, su secretario general, Gonzalo Caballero, se apoyó en los datos ofrecidos por el Consello de Contas y comparó el gasto por habitante que se hace en Galicia con el de otras comunidades como Asturias.

Caballero cargó contra “a incapacidade da Xunta” que, a su juicio, “está desbordada, con ineficacia, ineficiencia, falta de xestión e de compromiso á hora de dar solucións ao problemas”. Y está “levando a unha situación de moita dificultade”.

El líder del PSdeG afirmó, basándose en estos datos, que Galicia “inviste moito menos do que pode e do que debería en sanidade”, y recalcó que “outras comunidades fan esforzo inversor por habitante moito maior”. Esto provoca que Galicia “está nunha posición na que debilita a capacidade dos sanitarios de dar resposta aos problemas de saúde”.

En concreto, según la exposición de Caballero, la inversión en sanidad por habitante de Galicia es 250 euros menor a la que se hace en Asturias, una comunidad que considera comparable a la nuestra, por proximidad, dispersión geográfica y envejecimiento de su población.

Aunque hay comunidades que están por debajo de Galicia en gasto sanitario por persona, como es el caso de Madrid, Gonzalo Caballero apeló a compararse con quienes están mejor o con las que tienen modelos sociales similares. Por eso zanjó manifestando que “o investimento en sanidade en Galicia ten que ser estruturalmente maior”.

El dirigente socialista quiso destacar que, de forma paralela, el Ejecutivo autonómico había incrementado en un 5% el gasto en altos cargos y delegados territoriales y un 6% en personal eventual y de gabinete. Así, censuró que se “restrinxa” el gasto en materia sanitaria mientras que se incrementa el de personal. “É algo que non podemos cosentir”, aseveró, antes de instar al gobierno gallego a que “invista en sanidade e non en gastos non fundamentais”.

También puso encima de la mesa el “incremento da temporalidade”, que cifró en un 44% en la atención especializada y en un 28% en Primaria. Caballeroe expuso que se estaba reduciendo el personal fijo mientras que aumentaban el interino, el temporal y los eventuales.

Se trata de un “modelo de precarización que está sendo parte estructural da debilidade”. Además, indicó que hai un “alto de volume de contratación” que se hace “sen publicidade”, y afirmó que eran 602 millones de euros “sen publicidade e sen concurrencia”, una muestra a su juicio de “pouca eficiencia e pouca transparencia”.

Datos demoledores. Los datos son “demoledores”, según aseguró el líder de los socialistas gallegos, que reiteró la necesidad de apostar “por investimento e contratación indefinida”, y pidió explicaciones a la Xunta de por qué sigue fomentando “a precariedade e a temporalidade, e fai que os profesionais marchen fora de Galicia”.

Por eso, volvió a insistir en que lo que se debe hacer es “priorizar a sanidade pública e deixar de incrementar os gastos en altos cargos e gabinetes, e poñer os fondos en servizos públicos”. Manifestó que lo que se está haciendo “é indecente”.

Además, comentó que en la década de gobierno de Feijóo, entre 2009 y 2019, el endeudamiento se había incrementadi “un 132%”, al pasar de los 4.850 millones de euros a los 11.135. Señaló, en rueda de prensa, que “ese incremento do edebedamento non foi paralelo a un incremento inversor en servizos públicos como a sanidade”. ÍÑIGO CAÍNZOS