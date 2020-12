Cuando el ‘Casón’ paró las cubas de San Cibrao

Hace ya 33 años del trauma cardiorrespiratorio que sufrió Alcoa. La fabrica lucense no se esperaba entonces, aquel diciembre de 1987, que el buque Casón sucumbiera entre los abismos herculinos. Allí quedó ahogado, bajo A Costa da Morte, simbólicamente. Sin embargo, mucho menos se imaginaban sus trabajadores que este hundimiento traería consigo el cese de las cubas, cuya propiedad era pública, mientras se trasladaban barriles con materias químicas al muelle de San Cibrao (Cervo).

Con una “gran alarma social” en todo el estado y confrontaciones cargadas entre trincheras y cortes de tráfico en A Mariña, así lo recuerda Xosé Paleo, quien por entonces acababa de entrar a trabajar en la planta.

“Tenía 20 y pico años. Fue un sábado o un domingo cuando los camiones con los bidones llegaron aquí; yo el lunes iba en el autobús desde Burela y recuerdo que nos bajaron a medio camino porque había barricadas y allí nos quedamos quemando palés”, rememora, en declaraciones a Europa Press.

El Casón se sumergió frente a Cee y “no se sabía lo que traía”, pero estaba lleno de bidones que al tocar el agua “estallaban”, cuenta Paleo.

En esos momentos, “se evacuaron todas las villas” cercanas y el Gobierno central decidió “traer los bidones a tierra”, en una primera intentona a un campamento militar en Parga. “Pero no llegaron allí, porque por la alarma que generaron las televisiones y el desconocimiento, la gente salió a desviar los camiones”, explica. La campaña de Greenpeace sobre residuos radiactivos en la fosa atlántica “estaba reciente” y eso provocó más temor todavía.

Por entonces, Alcoa “era Inespal y era pública”, y el director “llamó al comité de empresa y dijo que no iba a poner en riesgo a los trabajadores”, por lo que “se cortó la fábrica, pero desde dentro”, apunta este trabajador, que contrapone esta situación con lo que ocurre actualmente: una huelga por el cierre que deja la factoría bloqueada “desde fuera”.

“Vino un barco y estuvo varios días, hasta que se hizo el trasvase de los bidones. Los trabajadores y el comité estuvimos en asamblea permanente”, apunta asimismo.

MÁS DE 100 A LA CALLE. Según sus recuerdos, la dirección “dijo al comité que había que empezar a trabajar, pero que no iba a pagar los días que no se había trabajado”. “Entonces el comité dijo que no entrábamos y hubo 100 y pico despidos, que fueron declarados nulos”, afirma.

Los únicos ceses que se declararon procedentes, aun incomprendidos por Paleo a día de hoy, fueron los del comité de empresa: 23 profesionales “a los que echó una empresa pública con un Gobierno del PSOE”.

El resto se fueron reincorporando y la compañía optó por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) los siguientes seis meses que duró reanudar las cubas.

concentración. Fruto de esa situación, los trabajadores de la fábrica de aluminio de Alcoa (San Cibrao) realizarán durante esta jornada una concentración conmemorativa motivada por aquella parada, producida tras el hundimiento del Casón, a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre sus actuales ceses.

Treinta y tres años después, esta interrupción es lo que intenta evitar la plantilla, pendiente de un despido conjunto que afecta a 524 empleados, los cuales aseguran que, de ejecutarse, sería un golpe mortal para la economía de A Mariña.