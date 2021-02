Cuarenta años del 23-F: Así lo vivieron ellos

Tenía cinco años y carece de recuerdos de ese día. Fue en Secundaria cuando reflexionó sobre lo que representó aquel alzamiento militar. “E se 40 anos despois aínda sufrimos os privilexios dos herdeiros do franquismo (aí está a última sentenza do Pazo de Meirás que obriga a indemnizar aos Franco) e fácil imaxinar a precariedade dunha democracia que non naceu da ruptura”. Afea el idílico relato de la transición, que dio pie a corruptelas de la monarquía, y ve el régimen del 78 fracasado.