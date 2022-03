Cuarenta plazas de bus para traer a refugiados ucranianos a Galicia

La guerra de Ucrania está dejando cifras de desplazados sin precedentes en la historia de Occidente. Según las cifras de ACNUR, ya más de 2 millones de personas han abandonado su país y cruzado la frontera, la mayoría de ellos hacia Polonia, para protegerse de las consecuencias letales de un conflicto que ellos no han provocado. Y, aunque muchos tienen familias en otros países a las que pedir asilo, otros muchos esperan en campamentos de refugiados, en condiciones dudosas, hasta lograr una forma de desplazarse o hasta conseguir una familia de acogida.

En los últimos días, la forma de vida en estos campamentos improvisados en las fronteras se ha vuelto más dura de lo que ya de por sí era. Pues, aunque llega alimento de todas las partes del planeta que se han volcado en enviar donaciones, el frío es incombatible. Hasta menos nueve grados llegan a marcar los termómetros por la noche, cuando hay días en los que incluso nieva, y no se superan los cero durante el día.

Consciente y solidarizada con esta situación, la psicóloga compostelana Ana Vidal, en colaboración con un empresario gallego, decidió “pensar en hacer algo”. Se pusieron en contacto con la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania, a la que conocieron a través de la prensa, y “movieron un poco los hilos”, tal y como nos cuenta Ana a EL CORREO, para conseguir un autobús cedido por un club deportivo con el que “traer a refugiados que necesiten nuestra ayuda”. Y, aunque la idea es poder traer a gente que tenga familia aquí y que no puedan ir ellos mismos a buscarles, también lograron contar con “una lista de familias de acogida dispuestas a acoger en sus casa a mujeres y a niños”.

Ahora, con todo ya hecho desde el punto de vista administrativo (pues incluso desde las asociaciones les pedían una lista con nombres, DNI y direcciones de las familias de acogida), “llevamos cuatro días paralizados, porque las ONGs están tan saturadas que no nos responden” para saber quiénes son los que necesitan de nuestra ayuda urgente, sus nombres y dónde recogerlos. Se sienten “impotentes, porque sabemos que es urgente, se están congelando de frío y sabemos que hay gente aquí que quiere traer a sus familias de allá y que no puede porque no tiene los medios”. Ana asegura que para todos los interesados “les ofrecemos nuestra ayuda”.

El autobús cuenta con cuarenta plazas disponibles y está totalmente equipado con minicocina y baño. La idea es ir hasta Polonia y que allí ya estén las familias que previamente acordaron venirse esperando para subirse al autobús. Y, si las plazas no se llenan con ellas, “estamos dispuestos a coger a los que podamos, a los que quepan” y, una vez aquí, asignarles una familia.

Por ello, tanto para aquellos que que se encuentren en la situación de querer traerse a alguien como para aquellos que quieran ofrecer su casa para acoger a una familia, hay un email de contacto al que dirigirse: acogidaucraniagal@gmail.com.

En el texto, en caso de tratarse de gente que quiere traer a su familia, tendría que figurar su nombre completo, el teléfono de contacto de la unidad de acogida y el de los refugiados que quieren venir, así como la dirección donde van a ser acogidos. Y, si son familias que se ofrecen a acoger a gente, el nombre completo, el teléfono de contacto y la dirección de la vivienda de acogida y el número de adultos y/o niños que pueden acoger de forma voluntaria.

PROYECTO EDUCATIVO A LARGO PLAZO PARA LOS NIÑOS. Además, como saben que el tema del idioma será un problema, están en trámites de conseguir disponer de dos hoteles en los que poder poner, más a largo plazo, aulas y profesores para los niños. “Como para esto sí que se necesita pasar una serie de burocracia formal tardaremos todavía un mes o dos, pero mientras tanto al menos poder traer a esas familias para que vengan a las familias de acogida”, explica Ana.

Asimismo, no pretenden quedarse en un único viaje, sino realizar otros en la medida de las posibilidades. Tampoco tendrían inconveniente, según afirma Ana, en realizar tres o cuatro paradas para recoger a gente o, en caso de que no se llenasen las plazas para venir a Galicia, hacer paradas de camino en el norte para dejarlos en otras ciudades españolas.

EN EL VIAJE DE IDA LLEVARÍAN ALIMENTOS Y MATERIAL. Por otro lado, tampoco irán con la manos vacías para Ucrania, sino que tratarán de llenar el autobús con comida y víveres para aportar como donación a los campamentos de refugiados. La idea es ir hacia allá sin parar por el camino, “del tirón”, pero a la vuelta, “sobre todo por el tema niños”, habría que hacer alguna parada para descansar de camino y quizá “hacer noche en algún hotel”. Pero Ana reitera que el autobús está completamente equipado para poder viajar cómodamente.