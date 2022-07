Cuatro millones en ayudas para reponer explotaciones forestales y ganaderas

incendios forestales. Medio Rural destina cuatro millones de euros en ayudas para la reposición de explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas dañadas por los incendios forestales de O Courel y de Valdeorras.

Así se lo comunicaron el conselleiro de Medio Rural, José González, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, a los alcaldes de los ayuntamientos de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Quiroga, Samos y O Incio, localidades a las que se desplazaron los titulares del departamento autonómico para analizar los daños causados por los fuegos del Courel.

Durante la reunión mantenida ayer, el conselleiro les trasladó a los regidores que esta convocatoria de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva y por ratio, con unos límites máximos que estarán fijados en la convocatoria según el tipo de beneficiario. Estos topes, explicó, oscilarán entre los 3.000 euros y los 50.000.

Asimismo, González subrayó que, en el caso de subvenciones para explotaciones forestales, podrán concederse ayudas para reposición de las infraestructuras de titularidad privada situadas en terrenos forestales y la maquinaria y equipamiento forestal dañados por las labores de extinción. ecg