Cun crecemento do 3,2% afiánzase a reactivación económica de Galicia

O terceiro trimestre de 2021 presenta unha consolidación da reactivación da actividade económica iniciada nos tres meses anteriores ao presentar unha medra interanual do 3,2 %, o que supón cinco décimas por riba da media española. Este dinamismo é menos intenso que o experimentado no conxunto da UE-27 (3,9 %) ou en Francia e Portugal, os principais socios comerciais de Galicia, cuxas taxas de variación interanual sitúanse no 3,3 % e 4,2 %, respectivamente.

O PIB real galego aínda se atopa 3,5 puntos por baixo do nivel precrise, o que supón un mellor comportamento que a economía española (6,6 puntos) ou de comunidades autónomas como Cataluña ou País Vasco (5,3 e 5 puntos). Francia e o conxunto da Unión Europea presentan niveles moi próximos ao nivel prepandemia, con Alemaña tan só 1,1 puntos por baixo.

Estes datos veñen recollidos na análise que o equipo de expertos do Foro Económico de Galicia (Fernando González Laxe, Patricio Sánchez, Santiago Lago e José Francisco Armesto) fan cada trimestre e que este mércores se presentou en Vigo na Zona Franca, con David Regades, o seu delgado, coma anfitrión.

A pesar das taxas positivas, no informe de conxuntura económica advírtese de que de cara ao futuro hai que ter presente o novo repunte dos casos covid ou o posible impacto negativo do retraso dos fondos de recuperación e resiliencia e a maior ou menor capacidade das administracións públicas para canalizar eses recursos ao tecido produtivo.

gasto en consumo e investimento. O crecemento agregado do PIB neste terceiro trimestre caracterízase por unha achega positiva tanto da demanda interna como externa, sendo esta última lixeiramente máis acusada: 1,4 e 1,8 puntos respectivamente. No referente á demanda interna, o gasto en consumo final, tanto público como privado, presenta taxas de crecemento positivas superiores á media estatal, ao contrario do que acontece no caso do investimento, que presenta unha baixada do 3,3 % en Galicia fronte ao incremento do 1,3 % en España.

No caso do sector exterior, a contracción das exportacións e as importacións galegas (2,7 % e 5,7 %, respectivamente) contrasta coas taxas de variación positivas superiores ao dez por cento na economía española.

En relación ao nivel precrise destaca que tan só o gasto público presenta en Galicia e España valores superiores aos do cuarto trimestre de 2019; A contracción do gasto privado e do sector exterior en Galicia é inferior á media española e produciuse a maior caída do investimento na comunidade autónoma, entre outros aspectos destacables.

o sector servizos é o único que medra. Dende o punto de vista da oferta, a reactivación económica en Galicia no terceiro trimestre rexistrase tan só no sector servizos, o que contrasta co que sucede na media de España, onde a industria manufactureira medra un 1,2 % ,mentres en Galicia descende un 0,5 %.

As maiores caídas neste terceiro trimestre concéntranse -tanto en Galicia como en España- nos sectores da construción, as actividades artísticas, recreativas e profesionais. En relación aos niveis pre-pandemia, tanto en Galicia como en España os sectores de administración pública, sanidade e educación, actividades financeiras e de seguros presentan valores superiores.

Asignatura pendente segue a ser a produtividade do tecido produtivo galego, que continúa a ser inferior á media española, a pesar de que se reduce o diferencial ao longo do período analizado. Dende o Foro Económico recalcan a baixa produtividade do sector manufactureiro en relación ao conxunto do Estado: o 71,9 % no último trimestre fronte ao 78,2 % antes da crise iniciada no ano 2019.

medran as afiliacións e a cifra de poboación ocupada. Por outra banda, o mercado laboral presenta un bo comportamento atendendo á evolución das taxas de actividade, ocupación e desemprego. No informe destaca o descenso do paro de longa duración nun 4,1 %. Tanto a poboación ocupada (medra un 2,8 % respecto ao 2020) como as afiliacións (2,6 %) acadan neste trimestre o nivel pre-crise. A pesar desta mellora da ocupación Galicia mantense entre as CC.AA. con menores taxas de actividade e ocupación, en concreto, é a quinta con menor taxa. Ademais este dinamismo non foi homoxéneo tendo en conta que a mellora concentrase no sector servizos. Todas as ramas agás a hostalería presentan unha mellora da ocupación, mentres que na industria manufactureira tan só a alimentaria aumenta a súa ocupación con respecto ao ano anterior.

Segundo os datos da EPA, medra o emprego por conta allea e por conta propia. Neste sentido a comunidade rexistra unha medra tanto dos empresarios con asalariados, como dos que non os teñen, mentres que no conxunto do Estado descenden o número de empresarios que non teñen asalariados.

a taxa de emprego arcial segue sendo maior entre as mulleres. Por contra, a calidade do emprego non mellora ca mesma intensidade, dado o incremento da ocupación a tempo parcial e o crecemento dos asalariados con contrato temporal. Unha vez máis refléxase neste punto a desigualdade entre homes e mulleres, atendendo ao peso relativo do emprego feminino a tempo parcial: case a cuarta parte das mulleres teñen un emprego a tempo parcial, fronte ao 6,2 % no caso dos homes.

Por outra banda, no desemprego, os menores de 25 anos, estranxeiros e persoas con estudos primarios seguen a ser os colectivos máis afectados polo paro. Os autores do informe indican que a pesar de que o impacto da Covid na actividade produtiva en Galicia no 2020 foi menos intenso que no conxunto do país, o índice de competitividade rexional indica que tan só Galicia e Valencia presentan unha perda da posición relativa (noveno posto o ano pasado) e se manteñen entre as comunidades cun nivel de competitividade medio-baixo.