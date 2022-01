De la copla al reguetón

Últimamente Spotify me sugiere cosas bastante extrañas. Mucha copla y reguetón, por ser más preciso. El catálogo de Spotify supera los 30 millones de canciones, así que, si entre tanta cantidad y diversidad de opciones el algoritmo me hace estas recomendaciones, significa que o no me acaba de pillar los gustos o voy camino de cambiarlos y la máquina ya lo sabe.

Como el Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD, nos da derecho a obtener una copia legible y transferible de los datos que sobre nosotros tenga una plataforma o red social, me puse a ver qué tiene Spotify de mí. Y en ese proceso estaba cuando me encontré con la siguiente explicación: “Deducimos una serie de inferencias sobre tus intereses y preferencias a partir del uso que haces del servicio Spotify y utilizando datos que obtenemos de nuestros anunciantes y otros colaboradores publicitarios. Esto incluye una lista de segmentos de mercado a los que se te asocia. En función de tu configuración, estos datos pueden usarse para seleccionar la publicidad que te sale en el servicio Spotify según tus intereses.” Me quedé acongojado –por usar la palabra más fina-. Por lo que dicen pueden usar mis datos para seleccionar publicidad, pero parece que también para cualquier otro fin. Y a saber qué fuentes de información manejan y con qué criterios, si creen que mi perfil de persona/consumidor es una mezcla de Antonio Molina y Daddy Yankee.

Echemos la vista atrás, a ver si hurgando en mis recuerdos encuentro alguna explicación. Cuando era niño escuchaba con frecuencia las canciones que se oían en la radio de casa. Eran frecuentes las coplas, es cierto. Esas canciones que el diccionario define como populares, con influencia sobre todo del flamenco y de tema principalmente amoroso. Intentaba entender las letras, pero entre los acentos y los giros del cante y, sobre todo, por mi falta de mundo entonces, poco sacaba en claro. No es que las letras de la copla sean tratados de filosofía de Zubiri, pero tienen su aquel, con algunos mensajes sutiles y cargados de dobles sentidos. Hoy suelen sorprenderme y agradarme por igual algunas estrofas que veo como una mezcla de poemas, refranes y sentido común. Sirva de ejemplo esta de “María de la O”: Para su sed fui el agua, / Para su frío candela. / Y para su beso amante de entre sus brazos mi carne morena. / Querer como aquel nuestro, no hay en el mundo dos / Maldito dinero que así de su vera y a mí me apartó.

Muchas de estas letras no han perdido ni pizca de atractivo, y eso explica que hayan sobrevivido durante décadas, como la de “Ay pena, penita pena”, cantada entonces por Lola Flores y ahora por María Rodés, y que empieza así de bonita: Si en el firmamento / Poder yo tuviera / Esta noche negra / Lo mismo que un pozo / Con un cuchillito / De luna lunera / Cortara los hierros / De tu calabozo.

Es cierto que no todas son igual de hermosas y no es infrecuente ver en ellas expresiones de otra época, y algunas que no debieran haberlo sido de ninguna. Me refiero en particular a ciertos prejuicios y machismos, no ya maleducados sino inadmisibles desde cualquier punto de vista. Sirva de ejemplo el siguiente, pero los hay a docenas: Mala puñalá te peguen / que te den los sacramentos / porque no le tienes ley / ni a la camisa tu cuerpo.

Vamos ahora con el reguetón. Me fui a Google para echar un vistazo –más bien un “oidazo”-. Y lo primero que encontré fue esta lindeza de la canción “Contra la pared”, de un tal Jiggy Drama: Si sigues en esta actitud voy a violarte hey / así que no te pongas alsadita / yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita.

Pensé que había sido casualidad, y Google, el muy puñetero, había sesgado mi búsqueda para castigarme el cerebro, pero no. En la siguiente búsqueda apareció la canción titulada “Mujeres talentosas”, de un tal Edwin Rosa Vázquez, que se hace llamar artísticamente Ñengo Flow: Si Eva no se hubiera comido la manzana / La vida fuera sin malicia y mucho más sana / Pero como esa cabrona se comió la fruta / Por eso es que hoy en día hay mujeres tan putas.

Les voy a ahorrar penas y evitar gastar papel en sandeces, pero permítanme la última, sin duda la que tiene más trasfondo. Es una canción con hondura, titulada “Guatauba”, del dúo Plan B. Esta parte del estribillo lo deja claro: Lo que yo quiero es una gata / Para darle guata-uba / Uba-uba-guata / Lo que tú eres es senda bellaca / Lo que tú eres es una guatagata.

Eso sí, esta ¿canción? tiene más de 85 millones de reproducciones en YouTube, así que el que necesita un plan B soy yo, en todo caso, y no ellos. Lo peor es que incrementé en dos el número de accesos, ya que tuve que oírla una segunda vez para verificar que no se me había colado por error alguna canción de Eurovision.

Supongo que he llegado a esa edad donde me veo atrapado entre lo que de adolescente no me interesaba y lo que les gusta a muchos que hoy lo son, pero nada a mí. Eso sí, es una edad que me permite analizar con algo de objetividad y distancia lo vivido y dejar claro que siento cierto gusto por la copla y un gran disgusto por el reguetón. En uno y otro caso con excepciones, por decirlo todo. Espero que Spotify se dé pronto cuenta de ello.