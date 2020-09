De las épocas de dejarse ver a sólo una docena de invitados

Sólo una una docena de invitados asistieron ayer al discurso con el que Feijóo solicitó su investidura a la Cámara. En la sala de exposiciones de la Cámara había 70 sillas, pero la pandemia pesó más que la tradición de dejarse ver por el Parlamento en un acto que sirve para que el inquilino de Monte Pío marque las líneas maestras de la legislatura.

La situación no anima a participar en actos sociales y el cupo del que disponen los diferentes grupos parlamentarios para repartir entre sus simpatizantes no se agotó ayer en un pazo do Hórreo con pasillos vacíos y sin ambiente tampoco en la cafetería, que desde que reabrió tras el confinamiento aún no puso en marcha el servicio de bufett libre, aunque sí está operativo el de atención en las mesas.

Los doce que ayer tenían inivitación confirmada semeja que acudieron a la cita aunque con las mascarillas y la distancia de seguridad ni siquiera se podía chequear que fueran ellos. Así, entre los nombres estaban el de Ángel Camino, exalcalde de O Incio y exdiputado popular, el parlamentario popular ourensano en Cortes Celso Delgado Arce, el secretario para el Deporte José Ramón Lete o el el exalcalde de Ourense Jesús Vázquez Abad. También figuraban como invitados Ignacio López Chaves, Alfonso Marnotes, Moisés Rodríguez, Cristina Romero, José Antonio Vázquez, Jesús Oitavén, Juan Carlos Varela o Rosa Ruíz.

Los asistentes siguieron el discurso del presidente a través de una pantalla de televisión, lejos de la tribuna de invitados del Hemiciclo que antaño se llenaba hasta su última butaca para seguir desde una posición privilegiada la intervención.

Ayer, ese espacio que sobrevuela el salón de plenos permanecía vacío con el frontal ocupado por algunas cámaras de televisión y los laterales salpicados por periodistas guardando las respectivas distancias de seguridad. La nueva normalidad también impidió los corrillos que se formaban una vez terminada la sesión. La covid-19 no sólo marcó las intervenciones de Feijóo y los portavoces parlamentarios, que vieron en el coronavirus un protagonista de la política para los próximos cuatro años, sino que se presentó también un invitado pesado que amenaza la salud, siega vidas y fuerza cambios en los actos sociales quitando relumbre a todas las celebraciones.