“De nada vale facer comisións expertas cando axiña non se lles fai ningún caso”

COMISIÓN DE EXPERTOS. La oleada de incendios en octubre de 2017 provocó que el Parlamento de Galicia, dos meses después, aprobase constituir una Comisión Especial no Permanente de Estudios y Análisis de las Reformas de la Política Forestal, de Prevención de Incendios Forestales y del Plan Forestal de Galicia (abreviadamente Cepif) con el objetivo de evaluar la experiencia acumulada desde 2006 hasta ese presente, centrándose específicamente en el último periodo.

Únicamente ese año se produjeron 3.141 incendios, calcinando 29.223,30 hectáreas de terreno arbolado y 32.476,35 de superficie rasa. La suma supuso una pérdida incalculable ambientalmente, pero cifrable a nivel estadístico: 6.169.965 de metros cuadrados. La mayor en comparación a los últimos 10 años.

El grupo de expertos fue coordinado por el jefe del servicio provincial de lucha contra el fuego de Pontevedra, Manuel Francisco Gutiérrez. Además, formaron parte de él el jefe del servicio provincial de incendios forestales de A Coruña, Guillermo Acebal; el gerente del consorcio provincial de A Coruña, José Luis Barca; y el profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba, Francisco Rodríguez Silva, los tres como iniciativa del PP.

También participaron los ingenieros de montes Javier Bruña (también investigador) propuesto en su momento por En Marea, y Xosé Benito Reza, a proposición socialista, además del exdirector xeral de Montes Alberte Blanco, incorporado a instancias del BNG.

Las conclusiones de la Cepif fueron recogidas en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia del 10 de agosto de 2018 a través del correspondiente dictamen, donde se recogieron (en su cuarta parte) las “reformas da política forestal na prevención e extinción de incendios”, postulando 123 recomendaciones.

Precisamente, una de estas estaba relacionada con el Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales (Spdcif) y su coordinación con las emergencias, estableciendo en su consejo número 60 “que se cree un grupo de expertos que antes do período de perigo alto de incendios do ano 2019”, con el propósito de que estos presentasen un informe detallado analizando distintas cuestiones que fueron objeto de debate en la Comisión.

Entre ellas se examinaron los mecanismos para reforzar la profesionalización del servicio, el papel que deben desempeñar las brigadas municipales dentro del dispositivo de extinción, la asunción de las obligaciones (en materia de emergencias) correspondientes a los entes públicos, o el adecuado funcionamiento del mando único, entre otros.

Cumpliendo con esta premisa, el Grupo de Expertos (Gepif) se constituyó en un acto celebrado en el Parlamento de Galicia, encabezado por su presidente, Miguel Santalices, en diciembre de 2018. A propuesta de este órgano, el equipo se formó con los mismos miembros anteriormente citados, siguiendo Francisco Gutierrez como coordinador del trabajo, cuyos resultados fueron presentados en agosto del año siguiente.

TODAVÍA FALTA MÁS. Uno de los aspectos más importantes que se recoge en el informe está relacionado con la repartición del fuego que invade nuestra geografía. Así se recoge en uno de los apartados del documento, destacando que la mayoría de las conflagraciones se produjeron en Ourense (62,5 %) y Pontevedra (19,64 %) entre 2008 y 2017.

Pero la preocupación no termina aquí, precisamente estas dos provincias concentran casi el 64 % de todos los incendios, acumulando durante este período 21.523 que arrasaron 161.388 hectáreas del sur: prácticamente el 78 % del terreno calcinado.

El hecho de que exista esta diferencia con relación al norte gallego, llevó a los expertos a indicar una serie de recomendaciones a fin de paliar esta situación. “A conclusión é obvia, e todo indica que se debería facer un esforzo adicional para mellorar os recursos do SPIF nas provincias de Ourense y Pontevedra”, destaca un fragmento del informe.

Sin embargo, los recursos siguen siendo casi los mismos. Comparando los medios humanos y materiales dispuestos en el actual Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga 2020) con su antecesor, puede apreciarse que a nivel autonómico los medios de actuación (personas) no han variado y los medios materiales han bajado: este año contamos con dos vehículos aéreos menos que en la anterior campaña .

Respecto a las provincias del sur, pasa lo mismo. Los medios materiales y personales destinados a cada una de ellas no ha variado, salvo en el caso de los medios aéreos: uno más para Ourense (siete en total de la Xunta) y dos menos para Pontevedra (tres del gobierno autonómico).

“Tenemos que ajustar los recursos a las necesidades, eso es obvio, no podemos repartir los recursos exactamente por provincia, ya que no es comparable la incidencia de cada territorio”, señala Xosé Benito Reza, jefe de área de incendios forestales en la provincia de Ourense y miembro del grupo de expertos, con relación a esta recomendación.

Asimismo, otra de las medidas destacadas por el grupo de expertos era disponer de medios terrestres formados por aproximadamente 70 Brigadas de Vigilancia Móvil (BVM) dotadas de dos miembros en las zonas de alto riesgo (ZAR), especialmente en Pontevedra y Ourense, pero estas tampoco se implementaron. De hecho, ambas zonas carecen de este tipo de patrullas y únicamente existen cinco, para toda Galicia, concentradas en A Coruña.

“Sería necesario un investimento de menor coste, pero máis eficaz baseado na detección activa mediante brigadas móbiles, drons con cámaras térmicas e sistemas de vixilancia obviamente monitorizados e dixitalizados, permitindo un control moito mais rápido e eficaz”, añade Alberte Blanco, exdirector de xeral de Montes y experto del Gepif.

Para este profesor, la problemática actual es de clase política, la cual no asume que lo fundamental es esta rapidez y el desarrollo del medio rural, otro de los inconvenientes más importantes que atañe al interior, donde existe un problema de ordenación forestal y abandono relacionado con las antiguas superficies agrarias (sembradas de xestas y toxos, entre otra maleza) que rodean los núcleos habitados.

“O problema neste tipo de lumes como os que están ocurrindo en Ourense é que ao abandono únese un dispositivo non preparado para detectalos con rapidez”, explica Blanco esta situación que expuso en el informe trasladado al Parlamento con sus posibles soluciones, señalando que “de nada vale facer comisións de expertos se despois practicamente non se lles fai ningun caso”.

“Pusimos nuestra experiencia sobre la mesa, dando una serie de recomendaciones, lo mínimo es que se llevasen a cabo aquellas más urgentes y necesarias”, manifiesta igualmente Reza, quien también apuntó otras conclusiones que no se ejecutaron, tales como la creación de voluntariado ambiental; acciones de formación específica, educación e información sobre incendios; o planes de defensa contra incendios forestales en espacios protegidos.

En materia de prevención ocurre lo mismo. Las conclusiones del informe elaborado detallan cinco pilares fundamentales para desarrollarr este área, los cuales deberían aplicarse sucesivamente: planificación, participación e implicación, valorización, diversificación y cultura forestal. En este sentido, la primera base recae sobre los PORF (Planes de Ordenación de los Recursos Forestales): cruciales para el Gepif, pero ausentes en la actualidad.

“Estos ían ser inminentes, ainda que a día de hoxe das 19 demarcacións nas que se divide o territorio galego temos cero feitos”, explica Xavier Bruña, otro de los integrantes de este grupo de expertos, quien señala (sobre las medidas sugeridas) que “moitas delas non se levaron a cabo, algunhas si e outras parcialmente, pero se nos parasemos a detallar as 123 veriamos que non hai ningún cronograma para a súa implementación”.

Este no es lo único que falta. Según el ingeniero de montes, la revisión del Plan Forestal de Galicia aprobado en 1992, que comenzó en 2016, sigue sin terminar cuatro años más tarde. Asimismo, los Planes de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Distrito del 2009 tampoco fueron renovados.

“Son datos obxectivos, senón temos planificación a realidade é que dificilmente poderemos resolver moitos dos problemas que temos a nivel territorial”, confiesa Bruña.