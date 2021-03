De Robinson Crusoe al bitcoin

¡Que paren el mundo, que quiero bajarme! ¿Quién no ha dicho esta frase alguna vez, o por lo menos no ha pensado algo similar? Casi nadie. Y es que sí que es verdad que dan ganas de bajarse del mundo, o de mandarlo a alguna parte que no es muy educado reflejar por escrito. En realidad, la idea de apartarse del mundo es muy antigua, o por lo menos tan antigua como el nacimiento de las grandes civilizaciones y de las culturas urbanas. Un esquimal, por ejemplo, nunca tendría esta idea, porque difícilmente podría sobrevivir aislado en un duro invierno polar, pero sí que la han tenido los campesinos, pescadores y habitantes de las ciudades desde hace más de cuatro mil años, pues tenemos atestiguada tanto la idea como su práctica en el Egipto de los faraones.

En el antiguo Egipto los campesinos, además de trabajar sus campos y contribuir con una parte de sus cosechas y animales al mantenimiento de la administración, eran reclutados para los trabajos en las obras públicas, ya fuese la excavación de canales, la extracción de piedra en las canteras o la construcción de templos y pirámides. Lo mismo ocurría en la antigua Mesopotamia y en la China imperial. A cambio de su trabajo recibían un salario en especie: grano, cerveza, sandalias, vestidos, que era distribuido por los escribas, o funcionarios. Lo que ocurría es que en todas esas sociedades los funcionarios solían ser bastante corruptos y no distribuían las raciones correspondientes a cada trabajador, sino que se las quedaban para revenderlas. Cuando eso era muy escandaloso los campesinos reclutados practicaban la anachorésis, la retirada al desierto o a los grandes pantanos de la zona del delta del Nilo, desde donde podían volver al trabajo, tras una negociación que llevase a la depuración de los escribas corruptos, o simplemente quedarse allí viviendo como bandidos, o formando pequeñas comunidades al margen de la sociedad.

Miles de años después, en el propio Egipto, pero también en otros países del Próximo Oriente, quienes comenzaron a irse a vivir al desierto, convirtiéndose así en anacoretas, fueron los cristianos y los disidentes religiosos. Un ejemplo entre ellos fue san Antonio. Antonio se fue al vivir al desierto, pero cerca de una ciudad, ocupando lugares vacíos, como cuevas o viejos cementerios, y en ellos él y algunos otros hacían cestos que intercambiaban por los alimentos mínimos para su subsistencia con los campesinos de los alrededores. Esos personajes eran pobres, vivían solos, sin familia ni mujeres, y pasaron a tener un gran prestigio religioso y ser considerados como santos por su vida ejemplar. En torno a ellos comenzaron a agruparse seguidores, lo que obligó a muchos anacoretas a retirarse cada vez más en las profundidades de los desiertos, los pantanos, los bosques, o a escoger islas para poder vivir literalmente aislados. El proceso siguió y poco a poco de esos anacoretas solitarios nacieron los monasterios, que son instituciones dotadas de sus propias rentas y organizadas jurídicamente bajo una autoridad. Así el desierto se convirtió en una ciudad y se acabó la utopía de la vida solitaria.

Pero esa utopía, como todas las demás, escondía un anhelo permanente, y por eso renació en la literatura con reivindicaciones de imaginarias vidas pastoriles en el caso del Renacimiento, y con figuras inmortales como la de Robinson Crusoe, creada por Daniel Defoe, o la utopía de Walden, creada por el norteamericano Thoreau. Esos nuevos anacoretas, unas veces por necesidad y otras por vocación, conseguían la absoluta autarquía. Es decir, satisfacer sus necesidades materiales por sí mismos y vivir en plena naturaleza. En sus casos la cabaña en la que viven pasó a ser casi un referente mítico, un referente que el filósofo Martin Heidegger elevó a categoría metafísica con su teoría sobre la esencia del habitar, que viene a decir que la única manera auténtica de vivir es la casa unifamiliar, que en su caso era una pequeña cabaña de vacaciones, desde la que podía ver la ciudad de cuya universidad era rector. Es lo que tiene la metafísica.

La utopía de la vuelta a la naturaleza, ya sea en modo individual con la cabaña arquetípica, o colectivo, creando una pequeña aldea, comuna o kibutz israelí, se basa en la idea de que las relaciones sociales deben quedar reducidas a ámbitos muy pequeños y ser cara a cara; y sobre todo se centra en la idea de negar el valor del comercio, el mercado y la moneda. Una comuna ideal es aquella en la que cada uno hace uno o varios productos que intercambia con los que hacen los demás. El intercambio, como las relaciones sociales es directo y simétrico: yo te doy esto y tú a cambio me das eso otro. No hace falta dinero, estado, impuestos ni autoridad alguna porque el intercambio es libre y espontáneo.

Esas comunidades utópicas suelen ser fruto de unas sociedades complejas y desarrolladas, y además urbanas, y poco tienen que ver con las aldeas en las que la humanidad ha vivido durante milenios, muchas veces al borde la miseria y consumiendo sus productos básicos sin necesidad de recurrir a la moneda. Pero en esas aldeas la escasez nunca fue buscada como parte de alguna forma de ascetismo, sino que siempre estuvo impuesta por la necesidad. Todas esas utopías se extinguieron por sí mismas. Los anacoretas se convirtieron en monjes sujetos a la disciplina de la Regla, como la creada por san Benito, los kibutz dieron paso al estado de Israel, y las comunas y sus miembros terminaron por integrarse en el orden económico y social.

Pero ahora tenemos un nuevo tipo de utopía monetaria basada en la tecnología, y ese es el bitcoin, también llamado “cadena de bloques”. La idea en que se basa es la siguiente. Yo, que estoy en contra del estado y el mercado, tengo una cantidad de euros. Decido comprar bitcoins, que son una moneda con la que puedo comprar y vender solo a quien acepte el bitcoin, que es una moneda global, por encima del euro, el dólar o el yuan. El bitcoin es una moneda fiduciaria, es como una acción y cotiza en bolsa, y por eso su valor sube y baja de acuerdo con la oferta y la demanda. Todo lo que se compra y vende en esa moneda digital, ya que no puede ser nunca física, tiene un precio en bitcoins, que fijan libremente los compradores y vendedores utópicos de la comunidad de bloques. Ese precio no estaría alterado por las fluctuaciones del valor de las monedas reales, sino solo regulado por un mercado de compradores y vendedores libres, con lo que habremos conseguido la utopía de una comuna monetaria, pero también el mercado más libre e híper liberal jamás conocido.

Todo el dinero es virtual. Mi billete de 20 euros es real cuando lo gasto y compro algo, mientras tanto es dinero solo potencialmente, y al bitcoin le pasa lo mismo. Tú y yo pactamos un precio en esa moneda de algo que compramos con monedas reales, con lo que el bitcoin, como mis 20 euros, es real cuando se gasta y deja de ser moneda. Como esa moneda se compra en los mercados monetarios digitales, su valor está regulado por la oferta y la demanda. Si mucha gente la quiere, sube su valor y cuantos más bitcoins se gasten en compraventas reales, más bajará su valor. Estamos ante una moneda por encima de los estados y los bancos centrales, ante la moneda de una supuesta comuna global. Sus defensores la consideran en cierto modo como una utopía, argumentando que cuanta más gente entre en la comunidad de bloques más se debilitarán los estados y poderes financieros. Sería algo así como si la web de Vinted y su compraventa de ropa usada entre particulares pretendiese firmar la sentencia de muerte de Zara y Amancio Ortega, que, a diferencia de esa web, sí que fabrica la ropa y emplea a trabajadores.

Los defensores de esta moneda virtual saben que no tiene el respaldo de ningún banco emisor ni de ningún estado, y que puede quedarse en la nada. Pero ellos dicen que lo mismo pasa con las acciones y con los planes de pensiones, que pueden ir a la quiebra, como ya ha ocurrido, dejando a la gente sin jubilación. Es cierto, pero lo que no dicen es que si el bitcoin se convirtiese en una moneda global y con ella se pagasen todos los impuestos y todas las transacciones de bienes y servicios ya no sería la moneda de una comunidad utópica, sino la de un mega poder financiero mundial. Al contrario que san Antonio o san Benito, y al contrario que Robinson Crusoe, que podían vivir aislados en realidad, el bitcoin carece totalmente de autonomía, porque depende de los medios digitales globales y por la tanto de la electricidad que los hace posibles. El bitcoin se muere si se va la luz; eso nunca le pasó ni a Robinson Crusoe ni a los padres del desierto egipcio. Es lo que tiene la historia; en ella todo es contingente.