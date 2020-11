“Debemos estar muy orgullosos de lo que la USC representa para Santiago”

Después de un año siendo la presidenta del Consello Social de la USC, ¿cuál es su balance?

Pues la verdad es que este año ha sido muy atípico debido a las circunstancias que nos rodean, pero el trabajo en su inicio fue intenso, y hasta el mes de febrero, elaboré un calendario de entrevistas con todo el equipo rectoral para situarme, y, también, para establecer las bases de cómo el Consello podía ayudar dentro del ámbito de su cometido. Y gracias a ello, se preparó un programa de actividades a cuatro años vista que se engrana a través de tres ejes de actuación fundamentales:

El primero, tratar de romper la barrera que separa la Universidad del resto de actores sociales, logrando una sociedad más preparada y abierta.

El segundo tiene que ver con la formación multidisciplinar de los alumnos, que, a veces, encuentran una brecha muy profunda entre lo que han estudiado y lo que descubren al aterrizar en el mercado laboral, provocando en ocasiones un alto grado de frustración. En este sentido, creo que el Consello puede aportar mucho, pues puede generar ideas para ayudar a ver a los docentes y a los propios estudiantes que, en las distintas empresas y organizaciones, y en la mayoría de los casos, cuentan tanto la actitud y las ganas de aprender como el propio talento. En este sentido, estamos colaborando estrechamente con el Vicerrectorado de Organización Académica.

Y, por último, el tercer eje se apoya en la idea de luchar contra la desafección que se produce por parte de los antiguos alumnos con la Universidad, una vez que estos finalizan sus estudios, pues en la mayoría de los casos, los egresados no vuelven a tener contacto ni relación con la que fue su “casa de estudios” tantos años; en este sentido, hemos firmado un convenio con la Asociación de Antiguos Alumnos, Alumni, pues puede aportar su gran experiencia en este terreno, colaborando estrechamente con el Consello.

Aún se sigue pensando que la Universidad es un ente endogámico. ¿Qué percepción tiene?

Creo sinceramente que eso está cambiando a un ritmo imparable; sin embargo, esta modificación no acaba de percibirse por la sociedad. El Consello Social va a poner todos sus medios para lograr hacer ver la gran transformación que tiene lugar en el seno de la USC. El actual equipo rectoral está en sintonía con esta idea.

Por supuesto, sabemos que romper la dinámica de determinados aparatos administrativos, tras tantos años funcionando de la misma forma, es complicado, pero con ilusión y teniendo las ideas claras de lo que se quiere, es una cuestión de tiempo alcanzar el objetivo y que la sociedad perciba el avance.

¿Siente que la USC está donde le corresponde?

Debemos estar muy orgullosos de lo que la USC representa para Santiago; aparte de constituir el motor formativo de gran parte de nuestro mercado laboral, en estos momentos es un escaparate sin precedentes, en el terreno de la investigación, a nivel nacional e internacional. La gran labor que se lleva a cabo en este terreno es increíble.

Por eso, en mi opinión, tendríamos que poner los ojos en objetivos más ambiciosos, con independencia de que los 500 años de vida de la Institución den un crédito, una fama y un prestigio sin paliativos a lo que representa su buen hacer. Y no hay que perder de vista una circunstancia que sí está cambiando la forma de enfocar el futuro profesional de las personas, que es la globalización. Y, claro, no nos queda más remedio que hablar de competencia a la hora de ofrecer proyectos de futuro y de calidad que animen a estudiantes de todas las partes del mundo a venir a estudiar aquí...

Supervisar los asuntos económicos es uno de sus cometidos. ¿Cómo están las cosas con el equipo rectoral?

El momento es muy complicado para todos los sectores sociales, pero, desde luego, debemos estar en la línea de lograr una mayor eficiencia en el gasto, porque las cosas están difíciles... No obstante, en Galicia creo que somos afortunados, pues el Plan Gallego de Financiación Universitaria blinda un presupuesto anual asegurado para todas las Universidades públicas gallegas, y, en los tiempos que corren, esto constituye una tranquilidad importante. Este Plan inyectó 2.662 millones durante los últimos cuatro años, y está prorrogado, garantizando que, durante este año tan complicado, las Universidades cuenten con una financiación estable. Además, el Gobierno autonómico ha aportado 3 millones adicionales a la USC para luchar contra la covid-19.

Por otra parte, desde la Conferencia de Consejos Sociales, cuya presidencia ocupa en estos momentos Antonio Abril, apostamos por la idea de que los recursos económicos destinados a la educación pública universitaria, no se pueden escatimar; nos jugamos mucho, pues hemos de aportar la mejor educación a los jóvenes universitarios, si quieren encontrar buenas oportunidades laborales en este mundo global y competitivo en el que nos ha tocado vivir; y, bueno, por la cuenta que nos trae, para hacer que el país avance hacia la excelencia en el ámbito del mercado laboral... Pero por supuesto, tienen que existir elementos de control del gasto, pues no olvidemos que estamos hablando de recursos públicos, es decir, de dinero de todos, invertido en un bien común tan importante como es la educación; por eso creo que el papel de los Consejos Sociales es crucial como órganos de control de esos fondos, siempre respetando la autonomía universitaria.

¿La financiación privada sería un balón de oxígeno para la Universidad?

Opino que sí; y creo que la mentalidad está cambiando con respecto a esa idea, que cada día va calando más profundamente entre los distintos agentes que conviven alrededor de las Universidades. En este sentido, por ejemplo, desde el Consello estamos tremendamente implicados e ilusionados con la idea de Sumo Valor, Programa de Micromecenado da USC, que consiste en la captación de fondos para distintos proyectos de investigación a través de ww.usc.gal/gl/micromecenado.

Usted es vicepresidenta de Urovesa, una empresa de prestigio que apuesta por la tecnología y que sabe muy bien lo que es la internacionalización. Con su experiencia y formación, ¿cree que puede llevar a la USC más lejos?

Bueno, el entorno en el que me muevo a nivel profesional, desde luego es muy distinto al ámbito laboral académico; la internacionalización ya forma parte del ADN de Urovesa, pero desde luego no somos los únicos... Los competidores ya no están en nuestras localidades, ni en territorios autonómicos o nacionales, sino que están en un mercado global, y creo que de ello podemos dar fe un alto porcentaje de empresas, de cualquier tamaño o en cualquier sector. Las redes sociales han tenido mucho que ver con esta transformación a la hora de cumplir los objetivos. Y, desde luego, el que no se mueve o se confía demasiado, no avanza y se queda fuera del mercado. Es decir, llega el momento en que la marca ya no garantiza la sostenibilidad en el tiempo.

En mi opinión, esta idea de entorno global no escapa al ámbito universitario, y creo que la USC debe aprovechar el prestigio adquirido para ir a más y no tener complejos a la hora de competir con las mejores universidades a nivel internacional. Yo intentaré poner todo mi empeño para que, en colaboración con el equipo rectoral, logremos posicionar a la USC como un referente sin paliativos en el escalafón mundial. Espero ser de utilidad en este sentido, y para ello pondré mi modesta experiencia al servicio del Consello y de la USC.

¿Echa de menos la (buena) política?

Creo que todo tiene su momento, y definitivamente esa etapa está cerrada para mí. Estoy totalmente volcada en mi familia y me encuentro inmersa en dos proyectos de vida, que, absorben el resto de mi tiempo, que son Urovesa y el Consello Social.

Sí, echo de menos al fantástico equipo de personas con las que tuve el privilegio de trabajar durante ese período en el Concello, a pesar de que al principio encontré un entorno laboral totalmente distinto al que estaba acostumbrada. Gracias a ellos se le dio la vuelta a la situación financiera tan nefasta en la que se encontraba el Concello, y en un momento tan difícil, en plena crisis nacional... Fueron tiempos muy duros, con decisiones complicadas de asumir, pero las circunstancias así lo exigían... También debo decir que el refrán “en política no se hacen amigos” es totalmente falso, por lo menos en mi caso. Sin embargo, la espinita que me quedó fue no haber podido terminar los proyectos que estaban en curso, y que serían tan interesantes para el Concello y para los compostelanos...

Está claro que fueron víctimas del sistema. ¿Cómo se recupera uno de ese daño injusto y esa mancha que queda?

Pues la verdad es que pasar por todo aquello fue muy duro. Traté de seguir trabajando como siempre durante aquel período, y lo cierto es que, contrariamente a lo que se cree, no existió parálisis municipal en absoluto... Finalmente, se hizo justicia con la declaración de inocencia por parte de la Audiencia. Lo que recuerdo con mayor disgusto fue la inquietud familiar que provocó; los valores que envuelven a mi familia (honradez, trabajo, esfuerzo) se vieron atacados seriamente, y, en consecuencia, también la dignidad se vio quebrada. Y bueno, es lo que tú dices, la mancha legal esta resuelta, pero la herida en la dignidad me imagino que tarda un poco más en curar... Pero tuve la suerte de pasar página volviendo a mi trabajo en Urovesa y asumiendo un papel de mayor responsabilidad dentro de la organización. De esta forma, pude centrarme en nuevos proyectos que suponían en mi vida retos y objetivos ilusionantes por delante; nunca olvidaré que una persona muy cercana me dio entonces el mejor consejo: no importa que te caigas, lo importante es saber levantarse y seguir adelante.