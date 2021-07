¿Deberías matricularte en humanidades?

No cabe duda de que la elección de una carrera es una cuestión importante, ya que supone dedicar por lo menos cuatro años a adquirir una formación que debería servir para algo. En el mundo en que vivimos, en el que el porcentaje del paro juvenil alcanza cifras casi escandalosas, pudiendo llegar muy pronto al 40%, y en el que a los jóvenes se les llama ya los pobres del futuro, porque estarán destinados a sobrevivir con salarios a la baja, y en el que la esperanza de poder adquirir en un plazo de tiempo razonable una vivienda, un coche, o tener una familia, sea la que sea, se aleja cada vez más, nadie debería permitirse el lujo de malgastar su tiempo y su dinero en unos estudios que puedan convertirse más en la base de su frustración que de su futuro.

Las universidades públicas ofertan una serie de plazas para cada tipo de estudios. Unas veces lo hacen teniendo en cuenta las posibilidades de empleo, como ocurre en el caso de los estudios de medicina, en el que el número de plazas que se ofrece cada año está en relación con el número de plazas del MIR, que podrían corresponder a esos futuros médicos titulados. El sistema está bien pensado, pero aun así no garantiza que no haya especialistas en paro. En los países con una economía planificada, como la antigua URSS, China, o actualmente Cuba, se intentó lograr una adecuación perfecta entre los titulados y sus empleos. En todos ellos el acceso a la universidad es muy restringido, y el nivel de exigencia muy elevado a lo largo de toda la carrera, porque se parte del principio de que unos estudios que se financian con el dinero público deben ser útiles para la sociedad, y que sus criterios básicos debe ser la capacidad y le esfuerzo.

Fue siempre un ideal del socialismo que la educación debería servir para la promoción de los personas y que las diferencias de clase, riqueza y nivel educativo de cada familia deberían ser superadas gracias a uno de los mayores tesoros que tenemos, que es la educación pública. Desgraciadamente sabemos hoy que en la antigua URSS pocos hijos de campesinos accedieron a la universidad, sino que más bien fueron los hijos de determinados grupos sociales lo que se formaron en ella. Y paradójicamente se ha dado el caso que en algunos países capitalistas la educación fue un medio de promoción social más eficaz que en otros de los llamados socialistas. No obstante, fuere como fuere, lo que sí está claro es que sin el esfuerzo y la capacidad para el estudio la educación superior pierde todo el sentido.

Muchas veces se considera a algunas universidades privadas, como las famosas de la llamada Ivy League de los EE. UU. como el olimpo de la ciencia y la educación superior, lo que no siempre es así, porque en esas universidades, como en las antiguas de Oxford y Cambridge, el estatus social y el privilegio son dos componentes esenciales del título académico. Las universidades de élite norteamericanas tienen unas elevadísimas tasas de matrícula, que pueden superar los 40.000 $ al semestre. A sus limitadísimas plazas acuden los hijos de las familias acomodadas o personas que financian su carrera con un crédito. Ese crédito se podía pagar hasta hace poco con los altísimos sueldos que iban a cobrar los nuevos titulados. Pero eso ha dejado de ser así, porque los sueldos de ingenieros, médicos, científicos, profesores..., han caído a menos de la mitad por la competencia de titulados chinos e hindúes que tienen la misma, o mejor, formación que los norteamericanos, y aceptan salarios muchísimo más bajos. Es esa bajada de los salarios lo que ha creado la “burbuja universitaria”, es decir, la ingente masa de créditos impagados o prorrogados de los titulados: una masa que supera el billón de dólares.

Hay que pensárselo mucho antes de estudiar una carrera, porque puede no ser garantía de un mejor futuro. En un estudio realizado en el año 2013 por un equipo en el que trabajó nuestro actual ministro de universidades, Manuel Castells, se pone de manifiesto que España tenía en 2012 un 32,3% de la población mayor de 65 años con título superior, mientras que Alemania tenía el 28,1%; pero mientras que en Alemania el número de puestos de trabajo que exigía una alta cualificación era el 43,5%, en España era el 32,5%. Y es que España bate el récord de titulados universitarios que trabajan en empleos para lo que su título es excesivo o incluso en los que no es necesario ningún título. La diferencia entre los ingresos medios y los de los titulados superiores españoles era de 150%, mientras que en los EE. UU. era de 185%, dándose casos en los que los titulados muy bien formados, como son los profesores ayudantes doctores, que a veces llegan a esos puestos pasados con mucho los 35 años, ganan en muchas universidades entre 1.200 y 1.400 euros netos, en un país que aspira a que el suelo mínimo ronde los 1.000 euros.

Hay muchos casos en los que cursar una carrera porque sí no es rentable económicamente ni da prestigio social, pues el prestigio se asocia a la escasez, y el número masivo de estudiantes y titulados no hace que una sociedad sea prestigiosa en su totalidad, sino que simplemente resta valor a unos títulos que no dan empleo a cambio del esfuerzo. Esta es una de las razones por las que se insiste, con mucho acierto, en que es necesario promocionar y mejorar la formación profesional, que es lo que demandará una economía cada vez más compleja y tecnológica.

Se puede estudiar una carrera por razones no económicas. Durante muchísimos años se decía que el estudio del latín era esencial porque formaba la mente, y favorecía no solo la capacidad de traducir y escribir, sino también la de pensar. Eso ya no es así, porque el prestigio social que iba asociado al estudio de las lenguas clásicas, la filosofía, la literatura, o la historia y las humanidades en general se ha desvanecido. Y se ha desvanecido porque estaba asociado a la lectura, a la escritura, a la capacidad de argumentar y dialogar, que prácticamente han desaparecido, razón por la cual las humanidades han perdido su prestigio.

Un estudiante de humanidades necesita ante todo de tener el deseo de estudiarlas y ser capaz de disfrutar con ellas. Ese deseo es indisociable del gusto por la lectura, sin el cual el estudio de las literaturas, la historia o la filosofía es imposible. La lectura requiere interés, pero también tiempo y capacidad de concentración, reflexión y análisis. Esos valores no siempre han sido universales, y se puede vivir sin ellos y con otros, pero si no se comparten no se debería estudiar humanidades. De la misma manera que quien no puede entender las matemáticas no puede ser físico y que quien odia las máquinas de todo tipo no puede ser ingeniero.

¿Debo yo matricularme en humanidades? Si no quiero leer, pensar y saber argumentar, no. Y si no creo en los valores que van unidos a la educación y al estudio, tampoco. Debo tener en cuenta que no me voy a hacer rico estudiando humanidades, ya que probablemente nunca trabajaré nada que tenga que ver con ellas. Nadie me va a considerar más que otro porque yo tenga un título, porque miles y miles también lo tendrán. Y si quiero cambiar el mundo estudiando y pensado, tampoco las humanidades me garantizarán nada, porque la política es cosa de economistas, abogados, y sobre todo de oportunistas, por lo menos en los últimos tiempos. Ya nadie puede ver a un Karl Marx año tras año en la Biblioteca Nacional de Inglaterra, estudiando en un rincón y escribiendo El Capital para intentar cambiar el mundo. Eso es ya cosa del pasado.

Si estudiar humanidades es iniciar la travesía del desierto, entonces ¿por qué las universidades ofrecen tantas plazas innecesarias? Pues, primero porque ellas creen que su obligación no es buscar empleo a sus estudiantes, y les da lo mismo que sobren titulados: 2 de cada 3 en educación infantil, por ejemplo, debido al hundimiento de la natalidad. En segundo lugar, porque tienen muchísimos centros y profesores, y no los quieren mandar al paro. Según datos del Ministerio de Universidades en Galicia, por ejemplo, solo hay de media 12 alumnos por profesor, y si limitasen los cupos de matrícula aún habría menos. Y por último porque las universidades solo quieren sobrevivir y crecer más y más, para lo que no dejan de pedir recursos diciendo que son indispensables y perfectas, porque de reformas y ajustes propios no quieren saber nada.

Antes de escoger humanidades un alumno que no sea fuertemente vocacional debería ver qué empleos tendrá en la enseñanza, observando las pirámides de población que muestran como en unos años el número de jóvenes quedará reducido a la mitad ,y cada vez serán necesarios menos profesores. Y también debería informarse de lo falsa que puede ser una carrera académica construida a base de becas que se acaban y de contratos casi basura que las universidades y los grupos de investigación - siempre gobernados por funcionarios mayores - ofrecen a unos científicos que no serán más que una mano de obra temporal a la que nadie podrá, aunque quiera, garantizarle el futuro. Un futuro que sin embargo siempre será de los jóvenes que no dejen que les sea robado por quien gobierna.