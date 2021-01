Declaración ambiental para a celulosa de Ence

sustentabilidade. Ence é a primeira compañía en elaborar e publicar unha Declaración Ambiental de Produto (DAP ou EPD, polas súas siglas en inglés) para celulosa, o que sitúa á pasta producida pola compañía á vangarda da sustentabilidade no mercado deste material, según destacou a firma.

En 2020, Ence comezou a analizar o perfil ambiental da súa celulosa seguindo o sistema internacional EPD®, un programa baseado na norma ISO 4025, no que se identifican e se reportan os impactos ambientais do produto en base a unha análise de ciclo de vida. Esta análise examina os impactos ambientais do produto ao longo do seu ciclo de vida en 12 categorías distintas:, entre as que se inclúen o esgotamento de recursos, a toxicidade para as persoas e ecosistemas ou destrución da capa de ozono. Environdec, o organismo de certificación de EPD®, certificou a celulosa da biofábrica en Pontevedra, tanto a estándar Encell TCF como a Naturcell. ECG