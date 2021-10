Del apagado al ‘on’: el PIB de Galicia revive y batirá al previo a la covid en el inicio de 2022

El apagado de la economía de Galicia se produjo un año atrás, en el segundo trimestre de 2020. La llegada de la pandemia del coronavirus, el encierro obligado y la suspensión de toda actividad no esencial provocó, como ocurrió en el resto de España y la UE, la mayor contracción económica quizá en toda la historia. El PIB gallego se despeñó un 17,9 %. Doce meses después, el último Informe de Conxuntura Socioeconómica del Foro Económico de Galicia certifica que en el segundo trimestre de 2021 creció un 17,5 % interanual, recuperando casi todo lo perdido. Un dinamismo idéntico al que alcanzó la media estatal y que bate con creces el avance de la UE, un 13,8 %, y el 14,3 % de los países de la Eurozona.

Así lo señalaron en la presentación del estudio su coordinador, el ex presidente de la Xunta Fernando González Laxe, junto a los economistas José Francisco Armesto, Patricio Sánchez y el director del Foro, Santiago Lago. Su análisis certifica que la economía gallega experimenta una recuperación “notable” pero aumentan las desigualdades y la población en pobreza severa. Se paso de un off al on, pero todavía con demasiadas víctimas y con mucho terreno por recuperar. Así, el PIB real de la comunidad aún está 4,2 puntos por debajo del nivel prepandemia. Como no se consuela quien no quiere, mejora el comportamiento de la economía española, que se quedó 8,4 puntos por debajo.

Del obligado off al imprescindible on, Lago advirtió de que la estrategia de “desactivación y activación” frente a la pandemia funcionó “muy bien” pero no fue “perfecta”, pues generó “desajustes que están pasando factura”, pero “son transitorios”.

Así lo recoge Europa Press, al igual que cita a un González Laxe que constató que la comunidad está ante “una recuperación notable, relevante, pero algo incompleta”, debido al “perfil volátil que tiene la economía mundial, muy condicionada por la aparición de nuevos brotes y por la intensidad de las medidas de contención”, manifestó. Armesto puso la lupa en “desigualdades” en las condiciones laborales de hombres y mujeres, que se han visto acentuadas por la covid.

“Somos de las comunidades que más cerca tienen volver a los niveles prepandemia. Ya lo conseguimos en empleo, en producción aún no”, señalaba Lago, que vaticina que en el primer trimestre de 2022 o en el segundo Galicia ya alcance esos niveles precovid también en PIB, cuando para España prevén habrá que esperar a finales de año.

¿Qué se desajustó? Desde las cadenas logísticas a los puertos y producciones. “Eso está detrás de alguno de los problemas concretos de elevación del coste de materias primas, microchips que no llegan y hay que cerrar cadenas de producción, inflación en niveles que hacía tiempo que no se veían...”, dijo Lago. Por su parte, González Laxe advirtió de que en materia portuaria Portugal ha aprovechado para batir a Galicia... lo mismo que en el pasado ya logró con los tres aeropuertos autonómicos desde el de Porto.

El catedrático y extitular de la Xunta indicaba que “a economía gallega ha experimentado la subida de un escalón en la recuperación en positivo”, aunque crece “un pelín menos” que la media, pero casi “a la misma intensidad”. El pero es que el avance no es homogéneo, y además el dinamismo comercial es “potente pero asimétrico”. Se debe fundamentalmente a la demanda interna (+18,5 %), el consumo privado y público y “sobre todo la inversión”, que prueban que “hemos recuperado el optimismo y la confianza”. El incremento del gasto público es muy superior en Galicia, del 8,2 frente al 0,9 en España; y en el consumo de las familias las gallegas lo catapultaron un 23,4 % interanual frente al 4,7 % del conjunto de España.

No ven positivo que no cambie la estructura productiva de Galicia, y Laxe alertaba del “incremento de la desigualdad” por el “aumento de las víctimas de la pandemia”. “Las personas con umbrales de pobreza severa se están incrementando en Galicia. Superan las 230.000 personas”, lanzó como advertencia.

Por sectores se reactivaron todos excepto el primario, que presenta una contracción del 3,6 % frente al 6,7 % en España. Administración pública, sanidad, educación, finanzas y de seguros presentaban en el segundo trimestre valores superiores al nivel prepandemia, aunque en la autonomía cayeron la construcción, actividades artísticas y recreativas.

En materia laboral la EPA certificó el regreso a cifras prepandemia, pero el Foro avisa de un deterioro en su calidad, creciendo los ocupados eventuales y a tiempo parcial, donde de cada diez, ocho son mujeres.