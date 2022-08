Denuncia el PP maniobras de Caballero en relación al enchufe del ‘caso cuñada’

EN VIGO. El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, alerta del “escándalo” que supone la “maniobra” llevada a cabo por el gobierno local, que paralizó la licitación del alumbrado para “blindar” en el contrato al condenado por enchufar a la cuñada de Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde. “El alcalde, Abel Caballero, no ordenó la licitación del contrato hasta asegurarse que el tribunal suspendía la condena y aseguraba que podía trabajar para el sector privado. Cuando estuvo seguro de ello, y no antes, de manera extraordinaria y urgente de un día para otro sacó adelante una licitación de 12 millones de euros, uno de los contratos más importantes de la ciudad y también de los más jugosos”, lamentó. El portavoz del PP criticó que esta nueva licitación no se activó hasta dos meses antes de terminar el actual contrato, coincidiendo con la suspensión de condena por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Réplica municipal. Por su parte, desde el Ayuntamiento reivindican que el único retraso en la tramitación de este contrato fue debido a una denuncia del PP ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que fue rechazada. e.p.