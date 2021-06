Denuncian el “secuestro” de una tesis por la Diputación de Pontevedra

Un atropello. Una actitud fascista. Un secuestro. Palabras gruesas, que son las que proclamó el periodista Xosé Miguel Alonso Boó para denunciar el “secuestro” por parte de la Diputación de Pontevedra de su libro ‘La mala prensa del eucalipto’.

En mayo de 2012, este periodista defendió ante un tribunal en la Universidade de Vigo una tesis, a la que dedicó diez años de trabajo, en la que analizaba todo el material publicado en prensa durante tres décadas acerca de los eucaliptos, y lo contraponía con los estudios científicos publicados. Recibió un sobresaliente cum laude.

Durante tres años intentó que la Diputación de Pontevedra publicase la tesis, hasta que consiguió el visto bueno. Fue poco antes de que cambiase de color político. Con la llegada de PSOE y BNG, Boó señaló que recibió la información de que “o libro non sería presentado en sociedade”. No fue presentado, ni difundido, ni enviado a las bibliotecas.

El autor cargó directa y duramente contra el Bloque Nacionalista Galego, responsable del área de Cultura. Así, tras ironizar con qué se diría si Vox hiciese algo semejante, afirmó que lleva “seis anos censurado, inmovilizado e secuestrado por motivos políticos, porque as conclusións non son as que eles (los nacionalistas) defenden”.

Boo lanzó estas acusaciones, pero admitió, a preguntas de los periodistas, que él, en ningún momento, se dirigió formalmente a la Diputación, y que tampoco habían recibido respuesta oficial por este “secuestro”. Las respuestas que le llegaron fueron a través de cinco “emisarios” que en conversaciones “privadas” hablaron con los responsables. En estos encuentros, según el escritor, se comentó que “o libro non se vai publicar mentres estemos (el Bloque) aquí” y también “porque está escrito en castelán”.

Como los cerca de mil ejemplares físicos están “nos sotos da Deputación”, a partir de este miércoles estará disponible el libro a través de Amazon, en versión Kindle.

Alonso Boo espera que tras seis años “violando a liberdade de expresión e de cátedra”, tras acometer “un acto de fascistas, sectarios e talibáns”, haya dimisiones y que “limpen o nome do BNG”.

No tiene intención de judicializar esta causa, pero sí que aprovechó para dirigirse al Colexio de Xornalistas para que se posicione y consulte en la Fiscalía si ha habido “malversación de fondos”.

Boó tenía “aparcado” el asunto hasta que recibió la llamada de Teresa Gomes, una profesora de Portugal que, durante el confinamiento, quiso escribir sobre el eucalipto. Ante la imposibilidad de encontrar por ningún canal la tesis, contactó con su autor. Aseguró que le produce “vergüenza ajena” saber que está secuestrado.

También defendió al autor Fernando Ramos, que tuvo un papel muy importante en el visto bueno de la tesis. Por eso, insistió en que “pasou todos os controis ata chegar a un tribunal con especialistas na materia”. “É un traballo impecable” agregó, antes de decir que no conocía casos de “secuestro” de un trabajo calificado con cum laude, por lo que consideraba que se trataba de un hecho “insólito”.

Ramos, “indignado”, recordó que la obligación de la Diputación es publicar aquellos libros de interés divulgativo que no circulen por los canales habituales.

INCREDULIDAD EN LA DIPUTACIÓN. La retahíla de acusaciones provocó una enorme incredulidad en el seno de la Diputación de Pontevedra. Tras la consulta de este diario, y después de realizar una serie de comprobaciones, aseguraron que la publicación se está distribuyendo. “Non hai ningún tipo de man negra, nin de intencionalidade política, nin nada polo estilo”, señalaron.

Las fuentes consultadas destacaron que “non se presentou públicamente, porque non se cumprían os requisitos”. Por un lado, era una tesis y, por otro, estaba en castellano, pero sí que se está distribuyendo.

Además, detallaron que, hace 15 días, recibieron una llamada de uno de los contactos del autor en la que respondieron que podrían pasar a recoger los ejemplares, que estaban preparados en caja. Desde entonces, no volvieron a tener noticias del asunto.