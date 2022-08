Denuncian falta de personal e medios na residencia de maiores DomusVi que detectou dous casos sarna

Monforte. A residencia DomusVi de Monforte de Lemos, en Lugo, vén de detectar dous casos de sarna. Segundo informan dende a entidade, ambas persoas estan actualmente sendo tratados e en illamento.

Dende DomusVi, sinalan nun comunicado que seguen “estritos protocolos de hixiene e limpeza” e que contan co persoal “requerido” para levar a cabo estas tarefas, así como cos produtos necesarios.

Do mesmo xeito, indican que no momento no que se detectaron “posibles sintomatoloxías ”compatibles con esta enfermidade, dende o centro contactaron co servico de epidemioloxía e levaron a cabo o protocolo de actuación previsto para este tipo de casos.

Pola contra, o sindicato Comisiones Obreras fixo público un comunicado no que denuncian unha falta tanto de medios coma de persoal nesta residencia. Asemade, critican a “pasividade” da actitude da empresa DomusVi para facer fronte a esta situación. Deste xeito, e segundo informan dende CC.OO., fai xa máis dun ano que “falta personal de enfermaría no turno de noite”, ao que engaden que o número de horas sen presencia efectiva ten chegado a ser de 48, isto é, dous días.

A maiores disto, o sindicato asegura que hai unha “falta de material básico”, coma guantes, produtos de hixiene, roupa de cama ou produtos de limpeza. “Pode chegar a pasar unha semana sen que haxa produtos de desinfección na lavandaría do centro”, engaden.

Finalmente, dende o sindicato salientan que xa puxeron “estas deficiencias” en coñecemento da Xunta de Galicia o pasado mes de xullo. Asemade, sinalan que a raíz do brote de sarna, mantiveron xunto co servicio de prevención unha reunión coa dirección da residencia DomusVi co fin de “esixir medidad urxentes”. Con todo, a situación continúa “sen cambios”, segundo afirman. EP