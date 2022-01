Denuncian que Jácome les ofreció 30.000 € por sus actas de concejales

en ourense. Los tres exconcejales de Democracia Ourensana (DO) que ahora forman parte de Coalición de Centro Democrático denunciaron este lunes que el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, trató de “comprar” sus actas por 30.000 euros cada una. Maite Garrido, María Dibuja y Manuel Álvarez, así como el coordinador del CCD, José Manuel Palacios, advirtieron del “intento de compra”. 30.000 euros a María Dibuja y Maite Garrido si dejan el acta o 2.000 euros al mes a Garrido “si mantiene el acta pero vota siguiendo las instrucciones de Jácome”, relataron según recoge el periódico La Región.

Censura la labor del PP. Por otra parte, Gonzalo Pérez Jácome criticó este lunes la labor de os concejales del PP, grupo que es su socio en el gobierno local. “El Partido Popular no está haciendo bien las cosas” en el Ayuntamiento, criticó. Por ejemplo, cuestionó el trabajo de la concejala de Hacienda, Ana Morenza, en la elaboración de los presupuestos. “Empezó la casa por el tejado”, dijo, afeándole que no se consensuaran con la oposición, “por lo que no veo que vayan a prosperar”. Además, acusó de negligencia al equipo redactor del Plan xeral, y señaló que quizás haya que cambiarlo. ecg