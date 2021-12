Denuncian que o BNG manipula a historia e o nome do Partido Galeguista

Desde o PG critican unha actuación do BNG a través dunha nota que reproducimos íntegra:

“Francisco López (Chesqui) como Secretario Xeral do Partido Galeguista e diante da pretendida instrumentalización por parte do Bloque Nacionalista Galego do que foi a I Asambleia e nacemento do PG, os días 5 e 6 de Nadal de 1931 na cidade de Pontevedra, queremos dende o actual PG destacar:

- Que o BNG non contactou connosco para tal evento, nin nós participamos do mesmo, coñecendo tamén que tampouco se fixo o procedente coas respectivas fundacións.

- Parécenos moi ben qué, neste caso, o BNG se teña lembrado desta data tan sinalada, non só para @s militantes galeguistas senon tamén para tod@s @s galeg@s que teñan a ben recoñecer o papel, que o PG e as persoas que o conformaron, xogaron na historia actual deste noso país chamado Galicia.

- Que un partido que reclame tal herdanza e que dispón de representación, goberno e mando en diferentes administracións, debera ir maís aló do simbolico e implemetar pois esa herdanza na súa praxe política. Por exemplo non facendo caso omiso das demandas de institucionalización do Día da Galiza Mártir, ou incluso absténdose na aprobación -na que estivemos presentes- de tal proposta na Deputación de Ourense.

- Con tristura, enténdese pois, que senón hai un cumplimento de obxectivos do simbólico, o resto sería mera propaganda.

- Que non temos nada en contra nin do BNG, nin de calquera outra formación galeguista ou nacionalista, senón todo o contrario, respetamos profundamente a calquera movemento que loite en favor do recoñecemento desta Terra como pobo diferenciado, con identidade propia no conxunto dos pobos da Peninsula Ibérica, de Europa e do Mundo.

- Que o BNG é o BNG, e a súa historia é a súa, e nada ten que ver coa nosa, coa do PG, aínda confluído tanto en demandas como en proxectos políticos. As militantes do partido de Castelao, Bóveda, R. Otero Pedrayo, Vicente M. Risco, Luís Seoane, Rodolfo Prada, Florencio Delgado Gurriaran, Carvalho Calero, Antón Fraguas, Anxel Casal, Suarez Picallo, Manolo Beiras, Daría González, Loli Sánz, Xacobe Barral e Ramón Martinez López, entre moit@s outr@s dende finais da década dos 70 e comenzo dos 80, non podemos permitir que se manipule a historia nin o nome do Partido Galeguista.

- Que non adoitamos visibilizar este tipo de contradicións, porén non quixemos quedarnos estáticos diante do que se pode entender “como unha apropiación indebida ou un intento de manipulación das nosas siglas, da nosa historia e das persoas que as fixeron posible”

Sen máis, e por sempre !Saúde e Terra!

Executiva Nacional do PG”