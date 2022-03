Deputación de Ourense e Abanca amplían os seus ámbitos de colaboración

INSTITUCIONAL O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu ao conselleiro delegado de Abanca, Francisco Botas, co que estudou novas liñas de colaboración que “afiancen e abran a novos ámbitos” a cooperación que desde hai anos manteñen a institución provincial e a entidade financeira. En particular, o presidente provincial plantexou a implicación de Abanca en proxectos de carácter tecnolóxico como a Mobile Week Ourense 2022, ademais de reforzar o traballo conxunto en proxectos culturais liderados pola Deputación como o Festival de Cine Internacional de Ourense.

Durante o encontro, Manuel Baltar e Francisco Botas tamén repasaron a alianza de colaboración entre a Deputación e Abanca en cuestións como o reto demográfico, a través do programa ChegOU para o fomento da natalidade, ou a innovación e a tecnoloxía co edificio Provincia Intelixente, que reúne a concentración de emprego tecnolóxico máis alta do territorio.

Manuel Baltar agradeceu a Francisco Botas “a implicación, o compromiso e a resposta” que sempre obtivo o goberno provincial ás propostas de colaboración formuladas para o desenvolvemento de programas económicos, sociais e de innovación. r.m.a.