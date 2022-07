Dereito á cultura. Dereito ao futuro

A cultura galega representa un sector estratéxico para o desenvolvemento social e económico de Galiza.A pandemia da covid-19 puxo en evidencia as debilidades do sistema e a necesidade de impulsar mudanzas estruturais para lles facer fronte.

A crise sanitaria repercutiu con grande impacto no noso ecosistema cultural ao partir dunha situación de enorme febleza e precariedade que debilitou aínda máis as estruturas profesionais da cultura galega, maiormente representadas por autónomos, micropemes e cooperativas sociais.

Malia todo, no camiño da recuperación dous anos despois, a cultura galega volve amosar que a súa principal fortaleza reside na capacidade, no talento e na ilusión que seguen a soster o pulso vital a través das diferentes expresións creativas.

A cultura é un dereito. Por iso precisa do compromiso decidido do goberno como promotor, revulsivo e irradiador expansivo da nosa cultura. Precisa dun goberno que viva a cultura desde dentro, sinta a diversidade da expresión cultural pel con pel, sexa cómplice das súas creadoras, gañe en espazos de diálogo sincero e sexa ponte de comunicación, que se implique no seu presente e motive o avance transformador cara ao futuro.

A cultura galega precisa do goberno unha man aliada, compañeira e leal.

A cultura galega precisa un goberno que abandone a hostilidade da indiferenza, a rutina, a falta de imaxinación substituída pola improvisación, a prepotencia das estratexias distantes, as actitudes tecnócratas e as poses oportunistas que fan da cultura simples decorados de roldas de prensa ou anecdóticos chíos.

Cómpre un goberno que poña fin á continuada diminución orzamentaria aplicada desde o 2009 que freou expectativas e oportunidades. Un goberno que priorice a conservación do patrimonio cultural e natural, que diga si a Galiza desde a cultura como piar fundamental.

Urxe atender as conclusións de análises coincidentes á hora de reclamaren a necesidade de artellar unha política cultural estratéxica que fortaleza as redes de creación, difusión, distribución e internacionalización.

Ten que ser este o tempo de aproveitar oportunidades, non marcar límites e acreditar na nosa capacidade creativa para deseñar un pacto social pola cultura como ben de primeira necesidade.

Cómpre reformular o enfoque do Xacobeo 2021 para que sirva de impulso e estímulo da produción cultural propia, se achegue ao longo de todo o ano á totalidade da sociedade galega e comunique a cultura que facemos a todos aqueles viaxeiros e camiñantes que nos visitan coa marca dun país con cultura propia.

Crear o Instituto Rosalía de Castro para deseñar a difusión e proxección internacional da lingua, literatura e cultura galegas en todas as súas expresións cara ao exterior segue a ser un reto pendente. Non podemos seguir sendo a única comunidade con lingua propia no Estado que non dispoña dunha estratexia de internacionalización desde os nosos sinais de identidade.

As decisións que se adopten a partir de agora van trazar os camiños que transitarán as xeracións vindeiras, marcarán o modelo de sociedade que está por vir, o que require da nosa máxima implicación, observación, imaxinación e ilusión, á hora de mobilizar os recursos económicos e humanos precisos, de estimular redes de colaboración, así como da capacidade de traballar para o acordo e o consenso.

Este é o camiño que queremos transitar para gañarmos o futuro dunha Galiza en grande.