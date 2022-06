Destacan o labor que fan os 500 correspondentes xuvenís na comunidade

ACTIVIDADES. O programa Correspondentes Xuvenís ten como finalidade facer partícipes ás mozas e mozos na difusión de axudas, programas ou actividades que son do seu interese. Deste xeito, alumnado de Secundaria, Bacharelato, de Formación Profesional e de Universidades forman parte da iniciativa co obxectivo de a achegar toda esta información aos seus compañeiros e amigos. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, achegouse este domingo ao Albergue Xuvenil das Sinas para coñecer ás 50 rapazas e rapaces que participaron no Encontro de Correspondentes Xuvenís con motivo do remate do curso académico. Alí, subliñou o labor que realizan os 500 correspondentes que hai en todo Galicia para achegar información de interese a xuventude.

A conselleira de Política Social e Xuventude agradeceu o labor que realizan ano tras ano e salientou a importancia de que sexan os propios rapaces os que sirvan de altofalantes para a mocidade. Neste sentido, tamén quixo salientar o papel do profesorado por animar aos seus alumnos a participar neste programa de difusión.

Nesta xuntanza participaron medio cento de rapaces, de nove centros escolares diferentes que participan neste programa da Xunta. r.m.a.