Detectado pola Xunta un foco de gripe aviaria nunha explotación de visóns situada na provincia da Coruña

saúde. A Xunta detectou un foco de influenza aviaria A (H5N1) nunha explotación de visóns localizada na provincia da Coruña, o subtipo de virus que se vén detectando nos casos rexistrados en España no último ano, tanto en aves domésticas como en aves si vestres. O caso detectouse tras a aparición na granxa de animais enfermos con sintomatoloxía respiratoria, así como un incremento anormal da mortalidade na mesma, polo que foron tomadas mostras para o diagnóstico de varias enfermidades, detectándose dous casos positivos á influenza A (H5N1), que foron comunicados inmediatamente ás autoridades de Saúde Pública.

Tras recibirse os resultados, a granxa ,que conta con 8.369 femias reprodutoras e 43.617 crías destetadas, foi inmobilizada polos servizos veterinarios oficiais da Consellería do Medio Rural, determinando a prohibición de entrada e saída de animais e doutros materiais que puideran vehicular o virus e procedendo ó censado dos animais.

Restrinxiu tamén a entrada e saída de vehículos externos e de persoas alleas á explotación, ademais de reforzar todas as medidas de bioseguridade e de limpeza e desinfección, así como a adopción de medidas que minimizaran o contacto do persoal da granxa cos visóns. Así mesmo, realizouse a correspondente enquisa para efectuar os oportunos estudos epidemiolóxicos.

Ao tratarse dun caso de saúde pública, a valoración de risco realizada coordinadamente entre as Consellerías de Sanidade e do Medio Rural levou á decisión proceder ó sacrificio dos animais e a eliminación dos materiais da explotación que puideran constituír unha fonte de contaxio, así como a rigorosa limpeza e desinfección da granxa tras o despoboamento da mesma.

De igual forma, a Consellería do Medio Rural iniciou actuacións de vixilancia nas explotacións avícolas e de visóns existentes arredor do foco, co fin de detectar a existencia dalgunha outra explotación afectada. ecg