Detida unha muller das ‘máis buscadas’: unha colombiana con marcado acento galego

Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, unha das fuxitivas máis buscadas pola Policía Nacional, da Europol e da Interpol, foi detida o pasado venres en Machala (Ecuador). Esta colombiana que empregaba un “marcado acento galego” para ocultar a seu natal, era buscada polas autoridades españolas por delitos de trata de seres humanos con fins sexuais, tráfico de drogas e branqueo de capitais.

O pasado mes de maio a Policía Nacional publicaba a lista dos 10 fuxitivos máis buscados a fin de solicitar a colaboración cidadá para a súa localización. Coa detención onte de Viviana Andrea Vallejo Guitiérrez- a única muller da listaxe- xa son catro as persoas postas baixo a custodia das autoridades.

Segundo informan dende o Corpo Nacional de Policía, foi a comezos de este ano cando a Sección de Fuxitivos tivo constancia da reclamación xudicial interposta sobre esta muller, que presuntamente formaba parte dunha organización criminal dedicada ao tráfico de persoas con fins de explotación sexual, que operaba desde Colombia para traer ás vítimas a España.

EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRÁFICO DE DROGAS. A agora detida atraía ás vítimas ofrecéndolles 1.500 euros que logo “tiñan que devolver exercendo a prostitución nun piso rexentado por ela”, informan dende a Policía Nacional. Para vir a España, as vítimas tiñan que poñerse en contacto con outros membros da institución que lles proporcionaban documentación falsa, billetes de avión e reservas de hotel.

Unha vez no noso país, estas persoas eran trasladas a un piso na localidade de Elche (Alicante), ao piso de Viviana Andrea Vallejo. Alí informábaselles de que a súa débeda ascendía aos 3.000 euros e eran forzadas a prostituírse en condicións abusivas para ‘devolvelos’.

Segundo informan dende a Policía Nacional, as vítimas tiñan que estar dispoñibles en todo momento, “24 horas ao día, 7 días á semana”. Asemade, alén de dedicarse á súa vixilancia, Viviana Andrea Vallejo suministraba cocaína no edificio, pois tamén se destinaba para o tráfico de drogas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. A agora detida levaba unha vida “totalmente integrada” en Elche e incluso se encargara de traer a parte dos seus familiares á cidade alicantina. Con todo, ao enfrontarse a unha pena de 32 anos de cárcere polos delitos de trata de persoas, tráfico de drogas e branqueo de capitais, Viviana Andrea Vallejo “decidiu regresar ao seu país natal, Colombia, onde tiña o o apoio da organización para ocultarse da acción da xustiza”, indica o Corpo Nacional de Policía.

Por todo isto, puxéronse en marcha os mecanismos de cooperación internacional a través das canles das Oficinas Centrais Nacionais (OCN) de Madrid e Bogotá, coa colaboración da Dirección de Investigación Criminal e Interpol da Policía Nacional de Colombia, a través do Oficial de Enlace da UDYCO Central da Policía Nacional. Ao mesmo tempo, solicitábase ao xulgado reclamante a emisión dunha Orde Internacional de Detención.

NA SELVA ENTRE ECUADOR E COLOMBIA. Das investigacións da Policía Nacional colombiana, constatouse que, en efecto, a fuxitiva atopábase nunha zona do país limítrofe con Ecuador, cun acceso moi complexo localizada no interior d selva. Asemade, as autoridades tiveron constancia de que Viviana Andre Vallejo tomaba “numerosas medidas de protección”, como desplazarse ao país veciño onde tamén contaba cunha rede de de colaboradores que lle proporcionaban medios para ocultarse.

Salientan dende o Corpo Nacional de Policía que, ao saber que a agora detida se podería estar movendo entre Ecuador e Colombia, axentes da Sección de Fuxitivos e da OCN-Madrid cooperaron nun intercambio de información entre os tres país involucrados, polo que se puido establecer que a fuxitiva decidira, finalmente, ubicarse en territorio Ecuatoriano.

Grazas á colaboración das autoridades nacionais foi posible confirmar que Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez estaba en Machala (Ecuador), onde foi localizada e, finalmente, detida por un equipo da Oficina Central Nacional de Quito.

Tratábase duna das fuxitivas máis importantes para a Policía Nacional, que alén de estar na listaxe dos ‘10 máis buscados’, figuraba na Europe´s Most Wanted Fugitives da Rede Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fuxitivos, e no programa da Interpol Support to El PAcCTO.