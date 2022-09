Detido un varón con case un quilo de cocaína oculto no seu vehículo

Vigo. Axentes da Unidade de Drogas e Crime Organizado (UDYCO) da comisaría da Policía Local de Vigo-Redondela e Greco Galicia, detiveron a un varón como autor dun presunto delito de tráfico de drogas e que nese momento transportaba altas cantidades de cocaína no seu vehículo. En concreto, atopáronse no seu coche 900 gramos de esta sustancia, 3.750 euros en efectivo, un quilogramo de sustancia de corte e múltiples e diversos útiles de adulteración e distribución.

Explican dende os servizos policiais que logo dunha “longa e minuciosa” investigación sobre o tráfico de cocaína na cidade centraron a investigación arredor dunha persoa que supostamente podería ser a responsable dun importante nó de distribución entre os provedores e vendedores finais desta sustancia que se estaría a levar a cabo nun trasteiro dun edificio déntrico de Vigo.

O home arrestado foi interceptado polos axentes da Policía de Vigo saíndo do garaxe do edificio cun vehículo, no que se atoparon case 900 gramos de cocaína. Seguidamente, tal e como informan os servizos policiais, puideron comprobar que o trasteiro empregábase como un laboratorio de disgregación, adulteración e distribución da cocaína, e no que se mantiña un “ritmo frenético” de procesado desta droga. O detido foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 7 de Vigo, onde se decretou o seu ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.