Díaz busca apoyos en Galicia y avisa: “Los liderazgos los decide la gente”

··· El debate abierto sobre los cambios en el PP a nivel nacional y gallego tras el paso de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal radica, a juicio de Yolanda Díaz, en si se trasladará a España y a Galicia “la foto” de Castilla y León. “Lo que me gustaría, lo determinante, es tener un PP de Galicia y un PP nacional que no esté secuestrado por la extrema derecha”, aseveró la número tres del Gobierno a su llegada a la Facultade de Ciencias Políticas . "Soy muy cuidadosa y nunca opino sobre las decisiones internas de otros partidos", señaló sobre el relevo de Feijóo en Galicia, que asumirá su actual número dos en el Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. En este sentido, manifestó que, a su juicio, lo importante son “los contenidos” y no “las personas”, por lo que el debate en los cambios está en si el PP continuará la senda de alianzas con Vox. “El gran debate está en si vamos a tener un PP soberano, en un proyecto democrático ajeno en términos europeos a la extrema derecha o si vamos a tener la foto de Mañueco y Vox”, zanjó.