DO iniciará la expulsión del partido de los 4 concejales ‘díscolos’

Ourense. El alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, hizo público este sábado un documento del Ministerio del Interior para reafirmarse como “único interlocutor válido” de su partido, al tiempo que anunció que iniciará los trámites para la expulsión del partido de los cuatro concejales díscolos (Miguel Caride, Manuel Álvarez, María del Mar Fernández Dibuja y Teresa Rodríguez), que en las últimas semanas pidieron su dimisión.

Así, a través de un comunicado, DO criticó que estos ediles intenten “intoxicar a los medios de comunicación y resto de partidos” durante la crisis política en la que está sumido el Ayuntamiento de la ciudad y respondió al concejal Miguel Caride, después de que este viernes durante el pleno de la Diputación ejerció como portavoz de su formación y dijo que esta no cuenta con ningún “representante legal” nombrado.

Ya este sábado, DO explicó que “horas antes” del pleno provincial el Ministerio del Interior expidió un certificado “donde claramente consta que Gonzalo Pérez Jácome es el presidente y representante legal” del partido.

Por ello, DO subrayó que Caride es “solo un concejal” porque Jácome, “como representante (también en 2019) presentó una lista electoral válida”. “Si no lo fuese, Caride no sería políticamente nada”, añadía la formación.

Además, el partido anunció que iniciará expedientes para declarar como “tránsfugas” a todos los integrantes que retiraron su apoyo a Jácome. E.P.