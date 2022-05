O INSPECTOR LEO CALDAS baixou do taxi e deu dous pasos para evitar os charcos que inundaban a beirarrúa. Entrou no vestíbulo do hospital, pasou por diante da xente que esperaba diante dos ascensores e dirixiuse ás escaleiras. Cando Leo chegou ao segundo andar, dúas enfermeiras agardábano no posto de enfermería.

“Podo axudarche?”, preguntou a primeira con voz cansa. Era unha muller nova e parecía indisposta, tiña a fronte cuberta de suor e non levaba a etiqueta do seu nome.

“Busco o despacho do administrador”, dixo, ensinando a súa placa.

“¿Para que?”, Preguntou ela, co rostro tan pálido como as sabas que levaba nas súas mans.

“Necesito falar co administrador. Chámome Leo Caldas e son inspector da policía”.

“Aquí non hai administrador!”, murmurou a muller tocándose a gorxa.

“Do que?” preguntou Caldas desconcertado.

“Eu... síntoo moito, inspector”.

Quizais algúns dos lectores recoñezan no comezo deste artigo as primeiras liñas de “A praia dos afogados”, novela escrita por Domingo Villar, quen deixounos hai apenas uns días, dun xeito tan inesperado como. difícil de asimilar. Pero a coincidencia co libro de Domingo remata cando Caldas vai ás escaleiras. A partir de aí o texto non pertence á novela, senón que foi escrito mediante un sofisticado software de xeración automática de textos. Só tiven que alimentar o programa cunhas liñas, a modo de semente, para que simplemente premendo unha tecla, a máquina escribise o resto. Despois só tiven que corrixir algúns pequenos detalles e facer o proceso en inglés, iso si, xa que as máquinas neste momento exprésanse principalmente nesta lingua, aínda que algúns estamos metidos en mudar as cousas.

Coñecín a Domingo non hai moito. Xa estabamos na pandemia, de feito. Pero atrévome a dicir que sintonizamos moi ben. A cada un interesáballe o que facía o outro. Para min a súa forma de pensar, de escribir, de crear historias e recrealas con palabras tan acertadas. A el este tema meu das máquinas e a intelixencia artificial coa que somos capaces de equipalas. Comezamos unha amizade que por desgraza non vai chegar máis lonxe. Desde o primeiro momento impresionoume a súa forma de ser e a sinxeleza e humildade coa que transmitía desde os pensamentos a pé de rúa aos máis transcendentes.

Falamos varias veces sobre a capacidade das máquinas para crear e crear narracións, en particular. Envieille algúns exemplos de xeración automática de textos, semellantes ao que empreguei agora para abrir este artigo. Confesoume que sentíase atafegado por todos estes avances da IA: “Non sei se a Intelixencia Artificial poderá gañarse a vida como escritora ou como editorialista, pero como columnista estou seguro de que si”, díxome nunha ocasión. E algúns días despois quedou rumiando no tema despois doutra longa conversa: “Levo dándolle voltas desde que cheguei á casa; Intento filtrar a información para situarme neste mundo que parece ser o de sempre pero que xira máis rápido que nunca. E confeso que a vertixe maréame”.

Por desgraza, este mundo deixou de xirar para el. Cando tamén o faga por min, xa me gustaría poder ver a Domingo e a xente coma el. Deste xeito seguiríamos a falar das nosas cousas e tamén da creatividade humana e a destas máquinas cuxos límites vanse encollendo cada día. Así o fixemos hai uns meses, cando tiven o pracer de conducir un diálogo sobre creatividade e IA entre Domingo e Ramón López de Mántaras, un dos máis recoñecidos expertos no ámbito da IA. Poden escoitalo nun podcast do CiTIUS que está accesible sen máis que “guglear”: “Domingo Villar creatividad e inteligencia artificial”, ou indo directamente a: https://podcast.citius.gal/1x02/ .

Querido Domingo, bótote de menos e vai seguir sendo así xa para sempre. E si, as máquinas xa escriben artigos e chegarán a escribir novelas enteiras. Pero nunca coma ti.